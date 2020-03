Schorsing en blessure leiden tot verrassend basisdebuut bij PSV

Noni Madueke start zondagmiddag tegen FC Groningen voor de eerste keer als basisspeler bij PSV. Ernest Faber geeft daarnaast vertrouwen aan Ritsu Doan, die ook aan de aftrap verschijnt in Groningen. De PSV-trainer moet noodgedwongen puzzelen vanwege de schorsing voor Cody Gakpo en de lichte blessure bij Mohamed Ihattaren. In het Hitachi Capital Mobility Stadion rolt de bal vanaf 16.45 uur.

Faber liet vrijdag op de persconferentie al weten ontevreden te zijn over de improductieve Armindo Bruma, die in zijn laatste zeventien wedstrijden slechts eenmaal wist te scoren. Voor de Portugees rest derhalve wederom een plaats op de bank. Daarnaast waren er bemoedigende woorden voor Doan. De aanvaller, die met FC Groningen een oude werkgever treft, mag het dus laten zien als basisspeler. Madueke debuteerde in januari als invaller voor PSV, tegen VVV-Venlo, en maakt volgens Faber een goede ontwikkeling door.

Ihattaren ontbreekt wegens een lichte kwetsuur, meldt onder meer het Eindhovens Dagblad. Doan neemt zijn plaats in aan de rechterzijde bij PSV. Gakpo, vorige week trefzeker tegen Feyenoord, is geschorst. Hij deed na het doelpunt het shirt van PSV over zijn hoofd, om zo een speciaal ontworpen shirt te laten zien aan de supporters. Het leverde hem een gele kaart en de bijbehorende schorsing op. Madueke bezet daarom de linkerflank bij PSV, dat eerder dit seizoen op eigen veld met 3-1 won van FC Groningen.

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, El Messaoudi, Itakura; Hrustic, Van Kaam, Lundqvist, El Hankouri, Schreck; Redan

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodríguez; Doan, Rosario Hendrix, Madueke; Thomas, Lammers