PSV en Feyenoord nemen maatregelen na dringend advies RIVM

De spelers van PSV zullen zondagmiddag na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Groningen geen interviews geven in de mixed zone, zo laat de club weten in een officieel persbericht. De clubleiding van de Eindhovense club heeft de maatregel genomen op advies van de ECV en het RIVM, naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Ook Feyenoord beperkt het contact met de media na afloop van het thuisduel met Willem II, begonnen om 14.30 uur, tot een minimum, zo maken de Rotterdammers wereldkundig na overleg met de clubarts.

"De perikelen rondom het coronavirus zijn hiervoor de reden", verklaart Thijs Slegers, persvoorlichter van PSV de maatregel. "De ECV heeft de spelers in de Eredivisie geadviseerd om drukke ruimtes te mijden. Daarnaast komt PSV uit Noord-Brabant, een gebied waar volgens het RIVM extra aandacht voor moet zijn. Wij geven daar op deze manier invulling aan. Aanvoerder Denzel Dumfries zal sowieso wel aanschuiven bij de persconferentie, met daarbij ook Ernest Faber. Maar helaas dus geen PSV'ers in de mixed zone."

"We hopen dat we dit maar een keer hoeven te doen. Maar de protocollen van het RIVM kunnen we niet zomaar in de wind slaan. Vandaar dat wij dat op deze manier doen", voegt Slegers daaraan toe. De uitwedstrijd van PSV tegen FC Groningen begint zondagmiddag om 16.45 uur. In De Kuip zullen dus ook geen spelers van Feyenoord in de mixed zone verschijnen. Advocaat meldt zich overigens wel gewoon voor de persconferentie na afloop van het treffen met Willem II. De maatregel heeft waarschijnlijk verband met het feit dat de tegenstander van zondag uit Noord-Brabant komt. Deze provincie wordt sinds enkele dagen aangemerkt als risicogebied. Mensen met verkoudheidsklachten dienen binnen te blijven.

Feyenoord nam afgelopen donderdag overigens al voorzichtig maatregelen rondom de bekerwedstrijd tegen NAC Breda. De selectie van trainer Dick Advocaat kreeg niet de gelegenheid om de 7-1 overwinning in de halve finale van de TOTO KNVB Beker uitgebreid te vieren. In plaats daarvan werden de spelers van Feyenoord direct richting huis gedirigeerd. Bij Ajax zijn assistent-trainer Christian Poulsen en inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker voorlopig niet aanwezig. Het duo is recentelijk in contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.