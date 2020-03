Hoogste rapportcijfer naar De Jong: ‘Hij is gemaakt voor de grote podia’

Luuk de Jong heeft indruk gemaakt met zijn optreden in de uitwedstrijd van Sevilla tegen Atlético Madrid (2-2) van zaterdag. De Nederlandse aanvaller, die weer een basisplaats kreeg van trainer Julen Lopetegui, was al na negentien minuten spelen trefzeker in het Wanda Metropolitano. De voormalig PSV'er wist doelman Jan Oblak op fraaie wijze te verschalken. In de Spaanse media is er dan ook volop lof voor De Jong, die in de topwedstrijden altijd een ruime voldoende lijkt te halen.

De aanvaller nam de bal op de rand van het strafschopgebied in één keer mee en passeerde Oblak vervolgens met een knal in de verre hoek. "Het lijkt erop dat De Jong is gemaakt voor de grote podia", verwijst Marca naar de eerdere treffers van De Jong voor Sevilla in de uitduels met Real Madrid en Real Betis. "De Jong oogde zelfverzekerd en vastberaden, zoals van een aanvaller mag worden verwacht." Er is tevens verbazing over de basisplaats van De Jong en de reservebeurt voor Youssef En-Nesyri. Laatstgenoemde tekende een week geleden tegen Osasuna (3-2) in blessuretijd nog voor het winnende doelpunt.

Volgens AS maakte Atlético-verdediger Stefan Savic, de directe bewaker van De Jong, er bij de openingstreffer van Sevilla een 'potje van'. "Hij probeerde vooruit te verdedigen, maar in plaats daarvan legde hij juist de rode loper uit voor De Jong, die optimaal gebruik maakte van de fout", zo wordt het eerste doelpunt van Sevilla in Madrid omschreven. "Oog in oog met Oblak dacht de Nederlander niet na en schoot hij onberispelijk raak."

El Desmarque deelt een 8 uit aan de scorende De Jong. "Een perfect spitsendoelpunt na een fantastische controle", zo krijgt de Nederlander in Spaanse dienst een groot compleet uitgedeeld. "Hij vulde zijn taken goed in en deed wat hij moest doen als diepste spits. De Jong was veel bij het spel betrokken en scoort op alle vlakken zeer hoog." De spits van Sevilla kreeg het hoogste rapportcijfer van alle spelers in het Wanda Metropolitano.

ABC de Sevilla prijst de onbaatzuchtigheid van De Jong. "Hij zocht constant naar de combinaties met zijn ploeggenoten, benutte de ruimtes steeds goed en beloonde zichzelf met een prima doelpunt." Estadio Deportivo heeft een 7 over voor de uitblinkende De Jong, die altijd vechtlust tentoonspreidt. "Op het gebied van inzet liet De Jong zien wat hij altijd laat zien bij Sevilla: werken, werken en nog eens werken. Hij kreeg slechts één kans en die benutte hij op schitterende wijze. Dat laat zien dat hij over grote kwaliteiten beschikt." Sevilla bezet momenteel de derde plaats in LaLiga, met een achterstand van respectievelijk negen en elf punten op Real Madrid en Barcelona. Real komt bij winst op Real Betis, de opponent van zondagavond, weer boven de Catalaanse rivaal te staan.