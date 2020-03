Advocaat geeft Bozeník basisplaats ondanks felle kritiek na zevenklapper

Dick Advocaat brengt geen wijzigingen aan in de opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen Willem II van zondagmiddag. De elf spelers die donderdag duidelijk te sterk waren voor NAC Breda (7-1) in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, staan om 14.30 uur aan de aftrap in De Kuip. Veel ogen zullen weer gericht zijn op Steven Berghuis, die tegen NAC voor een hattrick tekende.

Róbert Bozeník begint wederom als diepste spits bij Feyenoord. De Slowaakse aanvaller maakte in het bekerduel met NAC een doelpunt, maar zag tevens een treffer geannuleerd worden wegens buitenspel. Na afloop was Advocaat opvallend kritisch op de tussentijdse aanwinst. "Het moet echt beter", liet de Feyenoord-coach weten aan het Algemeen Dagblad. "Misschien kan Robin van Persie hem weer een stap verder helpen." Laatstgenoemde gaat als spitsentrainer aan de slag in Rotterdam. "Hij (Bozeník, red.) heeft nog veel te leren. In alle aspecten. Hard werken is de basis, maar dat alleen is niet voldoende. Hij moet beter worden, meer oog krijgen voor medespelers, z'n loopacties kunnen beter."

Advocaat kan zondagmiddag vanwege uiteenlopende blessures niet beschikken over Nicolai Jörgensen en Luis Sinisterra. Voor de linksbuitenpositie is net als tegen PSV en NAC gekozen voor Ridgeciano Haps, die tegen de club uit Breda scoorde met een schitterende lob. Er is ook weer een basisplaats voor de aan Arsenal gelinkte Orkun Kokcü. Luciano Narsingh, die als invaller een strafschop benutte in het duel met NAC, begint wederom op de reservebank. Feyenoord won eerder dit seizoen met 0-1 van Willem II dankzij een treffer van Steven Berghuis vanaf elf meter. De Rotterdammers staan met 47 punten op de derde plaats, terwijl de Tilburgers met 44 punten vijfde staat.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Karsdorp, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kokcü; Berghuis, Bozeník, Haps

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Nieuwkoop, Holmén, Peters, Nelom; Llonch, Saddiki, Ndayishimiye; Nunnely, Pavlidis en Köhlert.