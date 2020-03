Kraay: ‘Als hij mag spelen als Frenkie de Jong, kan hij dat ook bij Ajax’

Joey Veerman ruilde FC Volendam afgelopen zomer in voor sc Heerenveen en de middenvelder is meteen uitgegroeid tot een belangrijke schakel op het middenveld van de Friezen. Met 4 doelpunten en 5 assists laat hij zich ook in aanvallend opzicht steeds meer gelden en inmiddels wordt de 21-jarige Veerman beschouwd als een van de grootste talenten in de selectie van Heerenveen.

Zondagochtend wordt bij FOX Sports geconstateerd dat Veerman regelmatig wordt vergeleken met Frenkie de Jong: “Ik kan niks anders zeggen dan dat het alleen maar mooi is, toch?”, antwoordt hij zelf bij Goedemorgen Eredivisie. De eveneens aanwezige Hans Kraay junior reageert hier met een kwinkslag op: “Maar Frenkie de Jong, dat is heel gek, die kan ook tackelen, die kan ook koppen. En jij kopt als een gevulde koek, hè?”, lacht hij. “Koppen is nog niet echt mijn specialiteit inderdaad”, moet Veerman toegeven.

Kees Kwakman, die met Veerman samenspeelde bij Volendam, denkt dat de mentaliteit van zijn oud-ploeggenoot in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen: “Het is wel de mindset bij Joey. Gaat hij beseffen dat hij zo goed kan voetballen en dat hij de top kan halen? Gaat dat kwartje helemaal vallen en gaat hij er alles, maar ook alles, voor overhebben om dat te behalen? Hij wil ook gewoon lekker voetballen en dat vindt hij ook leuk.”

“Dat maakt hem ook zo goed. Zijn debuut in de Eredivisie was in de Johan Cruijff ArenA, vijftigduizend man, en hij voetbalt gewoon. ‘Speel maar in die bal, dat maakt mij niet uit.’ Die wedstrijd was hij weergaloos in de eerste helft, dat is ook zijn kracht.” Kwakman merkt echter ook dat Veerman graag iets afspreekt met zijn vrienden en niet altijd even goed op zijn voeding of drinkgedrag let: “Ik zeg niet dat hij dat helemaal niet doet, maar ik denk dat hij er nog meer uit kan halen. Dat is een kwestie van mindset, maar het is ook wel weer zijn kracht dat hij wat relaxter en rustiger is.”

“Dus het is voor hem een kwestie dat hij een balans moet zoeken tussen ‘ik moet het leuk zien te vinden’ en ‘ik moet ook misschien op de krachttraining net nog een beetje extra’s doen’.” Kraay ziet echter wel voldoende kwaliteit in de middenvelder: “Als hij mag spelen zoals Frenkie de Jong, dus naast een Lasse Schöne vorig jaar en aan de bal mag komen tussen Nicolás Tagliafico en Daley Blind, dan gaat het draaien. Dan kan je ook bij Ajax voetballen.”