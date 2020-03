‘Ongemakkelijk moment’ tussen Veerman en Ten Hag: ‘Dat vond ik best raar’

Joey Veerman verruilde FC Volendam afgelopen zomer voor sc Heerenveen. In 26 officiële wedstrijden voor de Friezen was hij tot dusver goed voor 5 doelpunten en 5 assists. Het had niet veel gescheeld, of de 21-jarige middenvelder was al eerder opgepikt door FC Utrecht. Toenmalig trainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Jordy Zuidam verzekerden Veerman dat ze zouden gaan onderhandelen met FC Volendam, maar lieten vervolgens niks meer van zich horen.

“Ik ben blij dat ik bij Heerenveen kan voetballen en dat ze me hebben opgehaald, eindelijk”, begint Veerman bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports als hem gevraagd wordt of het hem bevalt bij Heerenveen. “Na mijn eerste jaar bij Volendam is het mislukt met FC Utrecht. Uiteindelijk zoek je de juiste club en voor mij was dat altijd misschien FC Groningen, Heerenveen of Utrecht. Subtoppers, ploegen die willen voetballen. Ik denk niet dat degradatievoetbal me helemaal ligt, dus ik ben blij dat Heerenveen me heeft opgepikt.”

Presentator Milan van Dongen vraagt hoe het is misgelopen met FC Utrecht. “Ik had een gesprek met Ten Hag en Zuidam en zij zeiden tegen mij: ‘Je hoeft alleen maar ja te zeggen en dan gaan we onderhandelen met Volendam’. Een dag later heb ik ja gezegd en daarna heb ik helemaal niks meer gehoord. Ik weet niet bij wie de fout lag, dat zal wel een beetje aan iedereen hebben gelegen”, antwoordt Veerman. Hans Kraay junior vraagt zich af wat er gebeurt als hij Ten Hag of Zuidam nog tegenkomt.

“Ten Hag stond gister toevallig naast me, maar hij zei niks tegen me. Dat vond ik best wel raar, ja. Het was na de wedstrijd in de mixed zone. Ik had geen interview en hij ook niet, dus ja”, zegt de middenvelder, die zaterdagavond met sc Heerenveen met 1-3 verloor van Ajax. Bram van Polen vraagt of er sprake was van een ‘ongemakkelijk momentje’. “Ja, best wel. Ik dacht: ik kijk hem even aan, maar toen keek hij weg. Het was best wel raar.”

“Ik heb toentertijd Zuidam een appje gestuurd. Hij heeft me gebeld en vertelde dat het eraan lag dat Volendam een te hoge vraagprijs hanteerde. Volendam zei dat dit niet het geval was”, gaat Veerman verder. “Wat jou dus het meest irriteert: Zuidam had jou dus even moeten bellen, van: sorry Joey, het komt niet goed. We zijn iets te voorbarig geweest”, zo haakt Kraay jr. in. Veerman: “Dat had ik wel netjes gevonden. Iedereen om me heen vroeg wat er aan de hand was en gebeurde, dus toen heb ik hem een appje gestuurd.”

“Het heeft me verbaasd dat hij na zijn tweede seizoen niet weggehaald is, waarschijnlijk was toen dat gedoe met Utrecht”, zegt Kees Kwakman over Veerman, die uiteindelijk drie volledige seizoenen tot de eerste selectie van Volendam behoorde en vorig jaar weinig aan spelen toekwam door blessureleed. “Dat was wel het beste seizoen van Volendam en Joey, toen was hij nog maar achttien. Misschien dat clubs daarom dachten: we doen het toch maar niet. Door blessures is het vervolgens minder geworden en begonnen clubs te twijfelen.”