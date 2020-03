Kraay: ‘Zet hem bij Feyenoord en je hebt er 15 keer meer aan dan Larsson’

Chidera Ejuke is dit seizoen een van de grote smaakmakers aan de kant van sc Heerenveen en de rappe buitenspeler bezorgde de verdediging van Ajax zaterdagavond ook handenvol werk. De 22-jarige Nigeriaan is tot nu toe goed voor negen doelpunten in de Eredivisie, terwijl hij ook vier assists leverde. Dat laatste getal had nog hoger kunnen zijn als Ejuke tijdens zijn acties wat meer het overzicht bewaart, zo wordt er zondagochtend geconcludeerd bij FOX Sports.

Ploeggenoot Joey Veerman noemt Ejuke bij Goedemorgen Eredivisie ‘echt een hele goed speler’, maar heeft ook wat aanmerkingen: “Hij zet een actie in en dan weet hij zelf waarschijnlijk niet wat hij aan het doen is. Dat klinkt heel gek, maar dat is misschien echt wel zo. Ik sta vaak vrij op de zestien meter en of hij ziet het niet, of hij wil het niet zien. Maar volgens mij ziet hij het echt niet”, legt de middenvelder uit.

“Hij kijkt dan met z’n kop naar beneden of naar de goal. De trainer bespreekt het ook met hem en op het moment zelf ziet hij het gewoon niet, daar kan hij niets aan doen.” Hans Kraay junior is ondanks deze tekortkomingen in het spel van Ejuke wel zeer onder de indruk van de cijfers van de dribbelaar: “Negen goals, hij staat nu twee wedstrijden in de punt. Maar negen goals vanaf de linkerkant, hè.” Kraay ziet een stap naar de top van de Eredivisie dan ook wel weggelegd voor Ejuke: “Zet hem bij Feyenoord neer en daar heb je vijftien keer meer aan dan Sam Larsson (die inmiddels naar Dalian Professional is vertrokken, red.).”

“Ik weet niet of Feyenoord er geld voor heeft om een linksbuiten te kopen, maar dit is wel iets. Medespelers worden er af en toe gek van, trainers zullen er af en toe gek van worden. Maar wat ik mooi vind aan hem, en ik wil hem totaal niet met Arjen Robben vergelijken, maar Robben zoekt je op en gaat langs je heen. Vier keer lukt het niet en de vijfde keer blijft hij het toch doen, terwijl de trainer misschien zegt van ‘breed spelen’. En dit heeft hij ook wel een beetje”, sluit hij af.