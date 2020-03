‘We zijn in gesprek met Ajax, het contract is nog niet getekend’

Sven Botman speelde zaterdagavond een speciale wedstrijd. De verdediger is dit seizoen door Ajax uitgeleend aan SC Heerenveen en stond in het Abe Lenstra Stadion tegenover zijn broodheer. Ondanks de inspanningen van Botman ging het team van Johnny Jansen met 1-3 onderuit. De huurling blikte na afloop terug op de bijzondere confrontatie.

“Die vraag krijg ik veel”, antwoordde Botman op de vraag van Voetbal International hoe hij het vond om tegen zijn eigenlijke werkgever te spelen. “Het is misschien wat specialer dan andere wedstrijden, maar ik ga er gewoon in zoals ik dat in andere wedstrijden doe. Wat dat betreft ben ik een nuchtere jongen en denk ik niet heel erg na over bepaalde dingen.”

Botman erkent dat er van tevoren contact was geweest met enkele spelers van Ajax. “Ik ken natuurlijk wel wat spelers. We hebben onderling een appje gestuurd. Dat zijn kleine dingetjes, maar voor de rest is het een gewone wedstrijd.” Botman kreeg uiteraard ook de vraag of hij komend seizoen deel uitmaakt van de A-selectie van Ajax. “We zijn in gesprek met Ajax, die kans zit erin. Het contract is nog niet getekend. Of dat gaat gebeuren? Hoogstwaarschijnlijk.”

Botman denkt dat hij zaterdag tegen de aanstaande landskampioen van Nederland heeft gespeeld. “Dat denk ik wel. We zullen het aan het einde van de rit zien. Ze hebben het nog even spannend gemaakt, maar uiteindelijk denk ik dat ze kampioen worden.” Ajax en AZ gaan samen aan kop in de Eredivisie, met 56 punten uit 25 duels. Het doelsaldo is in het voordeel van de Amsterdammers: + 45 om + 37.