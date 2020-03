Mario Balotelli pleit voor stilleggen Serie A: ‘Ik neem geen risico met haar’

Mario Balotelli steunt de Italiaanse spelersvakbond in de oproep om alle voetbalcompetities in het land stil te leggen zolang het coronavirus niet onder controle is. De Italiaanse regering heeft in de nacht van zaterdag op zondag besloten een kwart van de bevolking, dat komt neer op zestien miljoen mensen, in het noorden van het land vrijwel geheel af te sluiten voor de buitenwereld. Er is sprake van een noodtoestand, aldus de regering. Er is geen periode genoemd, maar naar verluidt gaat de maatregel zeker tot 3 april gelden.

Er mag alleen met toestemming worden gereisd, ook binnen de aangewezen gebieden. Italië heeft met deze stappen de strengste maatregelen genomen na China. Er kwamen zaterdag in Italië 1200 nieuwe meldingen bij. Er zijn nu bijna 6000 mensen besmet en 233 zijn overleden. Tal van sportevenementen werden én worden afgelast óf zonder publiek gespeeld, zoals bijvoorbeeld de topper in de Serie A tussen Juventus en Internazionale van zondagavond.

Oud-voetballer en voorzitter van de spelersvakbond Damiano Tommasi pleitte zaterdag openlijk voor het stilleggen van alle competities in het land. In Lombardije, Piemonte, Veneto en Emilia Romagna, allemaal in het noorden van het land, geldt immers een in- en uitreisverbod. Milaan, Parma, Modena, Piacenza en Venetië zijn onder meer afgesloten. “Ik ben het honderd procent met je eens”, benadrukte Balotelli via sociale media, waar hij het bericht van Tommasi publiceerde. “Geld is onze gezondheid niet waard, we moeten wakker worden.”

“Stuur mij geen onzin als ‘Maar jullie zijn beschermd!’, ‘Wat voor verschil maakt het of je speelt of niet’, ‘Er overkomt jullie niets als jullie achter gesloten deuren spelen’ of ‘Ontneem de mensen in de risicogebieden niet het enige plezier dat nog overblijft”, stelt de aanvaller van Brescia. "Ik houd meer van voetbal dan jullie allemaal. Maar voetballen betekent ook reizen per bus, trein, vliegtuig, slapen in een hotel en hoe dan ook contact met andere mensen buiten je werkomgeving. Door het verdomde coronavirus ben ik al niet in staat om mijn kinderen te zien. Jullie weten dat ze niet in Lombardije wonen. Het is dus al triest.”

“Ik wil ook niet dat mijn moeder, die ik vrijwel elke dag zie en waar ik vrijwel elke dag eet, iets door mij oploopt. Ze heeft niet dezelfde leeftijd als ik en ook al houd ik zielsveel van voetbal: ik wil geen risico nemen met haar! Waarom zou ik? Om anderen te vermaken? Of ervoor te zorgen dat ze geld verliezen? Dat is te belachelijk voor woorden. Kom op, het is genoeg geweest. We kunnen niet met onze gezondheid spelen”, benadrukte Balotelli.