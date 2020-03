Ten Hag waarschuwt miljoenenaankopen van Ajax: ‘Dat is zeker een optie’

Erik ten Hag durfde het zaterdagavond aan om de achttienjarige Jurriën Timber te laten debuteren in het duel tussen sc Heerenveen en Ajax (1-3). De oefenmeester gaf het talent de voorkeur boven miljoenenaankopen als Edson Álvarez en Perr Schuurs. “Jurriën is snel en heel comfortabel aan de bal. Hij paste het beste in mijn plan. Ik kijk ook naar de tegenstander en Heerenveen heeft snelle spitsen”, legde Ten Hag na afloop uit.

Ten Hag sluit niet uit Timber te blijven opstellen. Ajax speelt deze maand nog tegen FC Twente en aartsrivaal Feyenoord, alvorens de interlandperiode aanbreekt. “Hij was uitstekend en heel zelfbewust. Precies wat ik verwacht had. Hij zal zich snel aanpassen aan het niveau. Hem laten staan is zeker een optie, want hij heeft me zeer overtuigd.” Ten Hag koos in de spits voor Lassina Traoré. “Het is te vroeg om na één wedstrijd te zeggen dat we aan deze opstelling vasthouden, maar ik heb goede dingen gezien. Als we dit kunnen aanscherpen, zijn we op de goede weg.”

“We staan er goed voor en moeten zo doorgaan.” Ten Hag zag Timber ‘heel zelfbewust en proactief’ spelen. “Precies wat ik verwacht had. In het fysieke moet hij nog een stapje maken.” Timber werd dan ook acht minuten voor tijd vanwege krampverschijnselen vervangen door Álvarez. “Hij zal zich ook op dat vlak snel aanpassen, daar ben ik van overtuigd.”

Ten Hag koos afgelopen woensdag in het met 2-0 verloren bekerduel van Ajax met FC Utrecht in het centrum van de defensie voor Álvarez en Lisandro Martínez. Álvarez gaf echter onder meer een strafschop weg en moest zijn basisplaats in Friesland afstaan aan Timber. Laatstgenoemde zat dit seizoen al wel een aantal keer bij de wedstrijdselectie van Ajax, maar moest tot zaterdag op zijn debuut wachten.

“Ik vind dat ze het uitstekend hebben gedaan”, doelde Ten Hag tot slot op zijn nieuwe centrum achterin. “Uiteindelijk hebben we bij de kansen van hen dan ook nog André Onana, daar staat hij ook voor. Zolang we de nul houden, winnen we. Dan komen die kwaliteiten eruit.”