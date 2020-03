Marco van Basten onder de indruk: ‘Hij stak het vuurtje aan bij Ajax’

Marco van Basten is na afloop van sc Heerenveen - Ajax lovend over Dusan Tadic. Laatstgenoemde maakte in de tweede helft twee doelpunten en gidste Ajax daarmee naar een 1-3 overwinning in Friesland. Tadic had het vuurtje bij Ajax volgens Van Basten vlak voor rust opgestoken in een flinke woordenwisselingen met ploeggenoot Sergiño Dest.

Tadic en Dest kregen het aan het einde van de eerste helft aan de stok met elkaar, nadat laatstgenoemde de instructies van de Ajax-aanvoerder niet naar tevredenheid had opgevolgd. Volgens Van Basten zette Tadic met die ruzie de toon voor de overwinning van Ajax in het Abe Lenstra Stadion. "Hij was vandaag de aanvoerder die dus het vuurtje aanstak. Dat vind ik in principe goed, het geeft de toon aan: zó moet het zijn en die anderen moeten luisteren. Dat is ook wat je nodig hebt", zegt de oud-topspits bij FOX Sports.

Van Basten legt uit dat een flinke ruzie tussen ploeggenoten juist een positief effect kan hebben. Dat ondervond hij tijdens zijn eigen sportieve loopbaan ook zelf bij onder meer AC Milan, legt hij uit. "Je wil winnen en op een gegeven moment ontstaat er ruzie. Maar de energie die daarbij vrijkomt, moet je vertalen in nuttige dingen. Je moet als speler niet zoiets krijgen als: krijg de kleren! Nee, je moet die energie juist pakken en gebruiken. Die boosheid geeft juist extra energie."

Volgens Van Basten is de mate van acceptatie tussen ploeggenoten veelzeggend. "Dat is de kunst van winnen en verliezen, overleven in de top of niet. Als jij na zo’n ruzie zoiets hebt als krijg het lazarus maar, dan wordt het niks. Maar je moet die energie juist pakken en iets meer brengen. Dat is wat je met elkaar steeds moet weten te realiseren", vervolgt Van Basten, die onder meer memoreert aan de woordenwisselingen die hij in het verleden regelmatig had bij AC Milan met onder anderen Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Franco Baresi. "Als je goed bent, moet je het tempo opvoeren. Want als het sneller gaat, ga jij beter spelen en heeft de tegenstander meer last. Dat zijn hele simpele dingen, maar dat is wel een handigheidje dat vaak werkt."