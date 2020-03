Jordi Alba legt Barcelona-fans het zwijgen op: ‘Ze moeten mij respecteren’

Barcelona herpakte zich zaterdagavond enigszins van de 2-0 nederlaag van vorige week op bezoek bij aartsrivaal Real Madrid. Het elftal van trainer Quique Setién speelde op eigen veld geen grootse wedstrijd tegen Real Sociedad, maar zegevierde dankzij een benutte strafschop van Lionel Messi uiteindelijk wel met 1-0. Jordi Alba maakte in de slotfase een duidelijk statement aan het adres van de eigen aanhang.

De linksback van Barcelona dacht diep in blessuretijd de 2-0 op het scorebord te brengen, door te scoren na een assist van Ansu Fati. Het doelpunt werd vanwege buitenspel echter afgekeurd. Alba had dat echter niet direct in de gaten en vierde zijn doelpunt door demonstratief zijn vingers in zijn oren te stoppen. Het was een signaal naar de fans van Barcelona, die gedurende de wedstrijd met diverse fluitconcertjes hun onvrede lieten blijken over het teleurstellende spel van de laatste weken.

Alba pikte de fluitconcerten persoonlijk op. "Geen enkele voetballer vindt het leuk als de fans zich tegen je keren, vooral niet als dat gebeurt in je eigen stadion", wordt de verdediger van Barcelona na afloop van het duel met Real Sociedad geciteerd door onder meer Marca. "Ik respecteer iedereen, maar de fans moeten mij ook respecteren. De houding van alle spelers is goed en iedereen heeft alles gegeven op het veld."

"Ik ben geen persoon die zichzelf verschuilt. Ik respecteer de fluitconcerten, maar de fans moeten mij ook respecteren. Niemand speelt graag slecht of op de manier zoals wij nu spelen, maar ik vind het niet leuk om in de vijftiende minuut al fluitconcerten te horen", vervolgt Alba. "Mijn respect voor de fans van Barcelona is groot. De fans zijn ons altijd blijven steunen, zelfs na de uitschakelingen in de Champions League tegen AS Roma en Liverpool (in de afgelopen twee seizoenen, red.). Het is niet fijn als dingen niet gaan zoals we willen, maar uiteindelijk moeten we ermee leren omgaan. We weten dat we op dit moment niet op ons best presteren. Het gaat moeilijk worden voor ons, maar we moeten mentaal sterk zijn om de situatie te verbeteren."

Barcelona mag zich dankzij de nipte overwinning van vanavond op Real Sociedad weer even koploper van LaLiga noemen, met 58 punten uit 27 wedstrijden. Titelconcurrent Real Madrid heeft momenteel 56 punten, maar de Koninklijke speelt later dit weekend nog wel uit bij Real Betis en kan de koppositie dan weer overnemen.