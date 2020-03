‘Het spel van Frenkie de Jong is sinds zijn entree achteruitgegaan’

Barcelona en Frenkie de Jong boekten zaterdagavond een moeizame zege in LaLiga. Een rake strafschop van Lionel Messi, na inmenging van de VAR, zorgde in de slotfase van het thuisduel met Real Sociedad voor het klassenverschil en liet de regerend landskampioen in ieder geval als koploper overnachten: 1-0. De Jong vormde in het Camp Nou een middenveld met Ivan Rakitic en Sergio Busquets en speelde in de optiek van de media in Spanje wederom een zakelijke wedstrijd zonder écht uit te blinken. Quique Setién is hoe dan ook tevreden over de verrichtingen van de Oranje-international aan de zijkant van het middenveld.

“Ik zie een goede Frenkie”, verzekerde Setién na afloop toen hij de vraag kreeg of de Nederlander aan de verwachtingen voldoet. “Natuurlijk is het zo dat je, en dat geldt niet alleen voor Frenkie maar voor alle spelers, altijd dingen kunt vinden die beter kunnen als je alle details uitvoerig bestudeert", stelde de trainer op de persconferentie. "Uiteindelijk ben je afhankelijk van de beslissingen die je neemt, de technische uitvoering van een actie enzovoorts. Frenkie is een jongen die ons veel geeft en veel helpt. Wellicht is het zo dat we van onze spelers altijd een excellente wedstrijd eisen, maar dat is niet zo makkelijk. Zeker niet tegen een opponent als Real Sociedad. De kwaliteiten van onze spelers liggen niet in het intensiveren van het spel zoals Real dat vandaag (zaterdag, red.) deed. Daar hebben we moeite mee. En als we worden overlopen, doet dat pijn. Maar nogmaals, over het algemeen ben ik blij met het rendement van Frenkie en de meerderheid van de spelers. Of van iedereen, anders krijg ik daar weer vragen over.”

Sport vat het optreden van De Jong tegen Real Sociedad samen als ‘onstuimig’ en geeft de Nederlander een zes. “De Jong wilde zich rebelleren tegen de neerwaartse spiraal van de voorbije wedstrijden en toonde karakter”, zo valt bij de Catalaanse sportkrant te lezen. “Hij ging mee naar voren, zocht naar ruimtes om de defensie van Real Sociedad te breken en had een positieve instelling, ook al blijft hij moeite hebben met zijn rol aan de zijkant van het middenveld.” Een zes is ook de beoordeling voor Rakitic, die een kwartier voor tijd werd vervangen door Arturo Vidal. “Na een eerste helft waarin Rakitic amper diepging, zette hij na rust een stap vooruit en liet hij details zien waarvan iedereen dacht dat hij deze niet meer beheerste, bijvoorbeeld het opkomen vanuit de tweede lijn.” Busquets krijgt met een zeven de hoogste beoordeling van de middenvelders. “Hij was degene bij wie de druk op de defensie van Real Sociedad begon én ervoor zorgde dat Barcelona voor rust op de helft van de tegenstander kon blijven spelen. In de tweede helft moest Busquets, net als de rest van het team, meer naar achteren rennen, al bood hij volop weerstand.”

“Wederom een wedstrijd waarin hij geen aandeel had”, concludeert Marca inzake de wedstrijd van De Jong. “Hij bood zich aan en probeerde het middenveld van energie te voorzien, al was hij een enkele keer duidelijk niet op zijn plaats. Hij voelde zich zichtbaar niet op zijn gemak.” De meest verkochte sportkrant van Spanje is ook kritisch richting Busquets. “Een matige wedstrijd. Hij was meer bezig om zijn eigen hachje te redden dan naar voren te kijken. Hij is altijd de link zodra het spel van achteruit wordt opgebouwd, maar hij is onzichtbaar als het spel directer is.” Over Rakitic: “Hij probeerde in zijn rentree als basiskracht verticaal te voetballen en doorslaggevend te zijn. In de eerste helft kwam hij niet in het spel voor en oogde hij langzaam. Na rust veranderde Rakitic en combineerde hij erop los met Lionel Messi.”

“Het is duidelijk dat De Jong veel meer in zijn mars heeft, maar hij blijft ook voor Setién een zekerheidje zoals hij dat ook al voor Ernesto Valverde was”, zo valt bij Mundo Deportivo te lezen. “Het blijft bij hem ontbreken aan doortastendheid in de zones waar men moet durven om andere dingen te bieden.” Volgens de sportkrant uit Catalonië heeft Busquets zijn basisplaats te danken aan ‘de extreme beperkingen’ in de selectie van Setién én ‘de technische toewijding’ van de trainer jegens de Spaans international. “Al is het wel zo dat Busquets nu in een betere vorm verkeert dan het elftal over het algemeen. Hij deed zijn werk: gedurende een uur zorgde hij er min of meer voor dat het collectief in orde was, totdat Barcelona in het laatste half uur door toedoen van Real Sociedad in een penibelere situatie terechtkwam.” Rakitic speelde ‘een wisselvallige wedstrijd’. “De reden waarom hij in de basis staat, is minder duidelijk dan bij Busquets. Met ups en downs hielp hij voor zover hij kon, zonder in de buurt te komen van zijn vorm van weleer.”

AS vindt de situatie van De Jong in het Camp Nou inmiddels ‘alarmerend’. “Iedereen wil dat hij meer risico’s neemt, dat hij ambitieuzer is als hij aan de bal is. Maar sinds de entree van Setién is het spel van De Jong alarmerend achteruitgegaan. In de wetenschap dat de Nederlander veel van zichzelf eist én zelfkritisch is, zal hij zeer waarschijnlijk zelf eerder vroeg dan laat met een oplossing komen. Het spel van De Jong is veel te wisselvallig.” De op één na meest verkochte sportkrant van Spanje zag Rakitic in de wedstrijd groeien. “Hij maakte in het begin grote fouten en leverde amper een bijdrage op het middenveld. Na de rust was de verbetering in zijn spel duidelijk zichtbaar en had hij zelfs uitzicht op een doelpunt. Hij was de eerste wissel van Setién en dat viel niet in goede aarde bij de fans, die een fluitconcert als antwoord gaven.” AS deelt niet de kritische mening van andere media over Busquets. “Hij blijft overtuigen in elke wedstrijd die hij speelt. Hij neemt juiste beslissingen aan de bal en heeft altijd een plan B. Het enige probleem was dat hij minder op de voorgrond trad dan andere keren omdat de tegenstander meer druk zette.”

Er is maar één basiskracht van Barcelona die een voldoende van El Desmarque krijgt en dat is Gerard Piqué, een zes. De Jong moet op zijn beurt genoegen nemen met een vijf. “Kwaliteit. In een grijze wedstrijd van zijn teamgenoten liet de Nederlander enkele keren zijn enorme kwaliteit zien. Maar meer ook niet.” Ook Rakitic krijgt een vijf als beoordeling. “Ontwikkeling. Rakitic begon de wedstrijd zonder controle, zonder precisie en zonder zijn niveau te vinden. Hij toonde verbetering naarmate de wedstrijd vorderde en hij was, volkomen onbegrijpelijk, de eerste wissel van Setién.” Alleen Antoine Griezmann krijgt een lagere beoordeling dan Busquets: een twee om een drie. “Overlopen. Het is niet de eerste keer en het lijkt er niet op dat Setién hem corrigeert”, zo luidt het oordeel over de Spaans international. “In sommige fases van de wedstrijd werd hij echt volledig overlopen op het middenveld. Het was voor hem onmogelijk om al het offensieve potentieel van Real Sociedad te stoppen.”