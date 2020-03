Kasper Dolberg toont vorm en speelt hoofdrol in Derby de la Côte d'Azur

Kasper Dolberg heeft ook zaterdagavond zijn waarde voor OGC Nice getoond. De aanvaller nam in de Derby de la Côte d'Azur tegen streekgenoot AS Monaco beide doelpunten voor zijn rekening: 2-1. Door de overwinning gaat OGC Nice op de ranglijst van de Ligue 1 heen en is men voorlopig op een zesde plaats terug te vinden.

De doelpunten werden voor het laatste half uur bewaard en het was AS Monaco dat als eerste op het scorebord verscheen. Na een heerlijke steekbal van Tiemoué Bakayoko, na balverlies van Dolberg, kon de rappe Wissam Ben Yedder richting het doel van Nice afstormen en verschalkte hij doelman Walter Benitez met een lepe stift: 0-1.

Adam Ounas stond aan de basis van de gelijkmaker van Dolberg, die de indraaiende voorzet vanaf rechts nog net het juiste knikje richting de verste hoek kon geven: 1-1. In de extra tijd tekende de ex-speler van Ajax ook voor de winnende treffer. Een schot annex voorzet van Moussa Wagué werd van richting veranderd, waarna Dolberg goed reageerde en hij van dichtbij de bal achter Benjamin Lecomte werkte.

De teller van Dolberg staat na zaterdagavond op elf doelpunten in de Ligue 1. De Deen was in de laatste vier competitieduels van OGC Nice goed voor drie doelpunten en twee assists. Over een week wacht een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain.