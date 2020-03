Michel Vlap snoert criticasters de mond in zevenklapper

Michel Vlap lijkt meer en meer zijn draai te vinden bij Anderlecht. De aanvallende middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van sc Heerenveen, scoorde in beide voorgaande wedstrijden voor Paars-Wit en deed het zaterdagavond tegen Zulte Waregem nog véél beter met een hattrick. Anderlecht was sowieso op stoom: de ploeg van trainer Franck Vercauteren won met liefst 7-0.

Vlap, die op zijn favoriete nummer tienpositie speelde achter spits Dejan Joveljic, zag hoe zijn club in de zesde minuut in het zadel werd geholpen door een eigen doelpunt van Ewoud Pletinckx. De verdediger van Zulte wilde een voorzet wegwerken, maar raakte de bal volledig verkeerd: 1-0. Even later werd de diepgaande Vlap gevonden door ploeggenoot Albert Lokonga, waarna de offensieve middenvelder koelbloedig afrondde: 2-0.

De 3-0 kwam op naam van de zeventienjarige Jeremy Doku, die na een lange bal van Vincent Kompany aan een solo begon en knap afrondde. Een domme handsbal in de zestien van Zulte Waregem bezorgde Vlap in de 64ste minuut een buitenkansje vanaf de strafschopstip. De Nederlander stuurde de keeper de verkeerde kant en tekende voor zijn tweede van de avond: 4-0.

Een kwartier voor tijd was het opnieuw raak voor Anderlecht. De uitblinkende Doku kwam vanaf de linkerkant naar binnen en legde de bal kinderlijk eenvoudig in de verre hoek: 5-0. De zesde treffer kwam op naam van opnieuw Vlap, die ploeggenoot Peter Zulj mocht danken voor een slim passje, waarmee hij vrij voor doelman Eike Bansen kwam. Een intikker van Nacer Chadli bepaalde de eindstand op 7-0.