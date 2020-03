Uitgefloten Jay-Roy Grot haalt gram met krachtige dribbel en uithaal

Vitesse heeft zaterdagavond een moeizame overwinning geboekt op FC Twente. Nota bene de in Arnhem verguisde Jay-Roy Grot maakte het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Vitesse komt door de overwinning na 26 competitiewedstrijden op 41 punten en staat voorlopig zesde in de Eredivisie. FC Twente blijft met 27 punten uit 26 wedstrijden voorlopig veertiende staan op de ranglijst.

FC Twente won op 15 september voor het laatste een uitwedstrijd in de Eredivisie, terwijl Vitesse dit seizoen in eigen huis pas driemaal verloor. Het GelreDome had zodoende allicht gehoopt op een eenvoudige overwinning voor Vitesse, maar niets bleek minder waar. Vitesse speelde een zwakke wedstrijd al kwam al na tien minuten voetballen goed weg. Eli Dasa wilde de bal terug koppen op doelman Remko Pasveer, maar lanceerde in plaats daarvan Noa Lang. De huurling van Ajax reageerde attent, maar schoot vervolgens op de paal.

Vlak daarvoor had Vitesse overigens wel de eerste kans van de wedstrijd gehad: Nouha Dicko kopte na voorbereidend werk van Bryan Linssen op de paal. De Arnhemmers hadden het echter lastig tegen FC Twente en ook de in de basis teruggekeerde Riechedly Bazoer kon het verschil niet maken. Bazoer beleefde een ongelukkige avond, want hij moest al na een halfuur geblesseerd afhaken. Vitesse moest vervolgens nog voor rust een tweede wissel doorvoeren, want ook Patrick Vroegh raakte geblesseerd, na een botsing met Giovanni Troupée.

Bij rust stond er een doelpuntloze tussenstand op het scorebord en ook in de tweede helft werd het niveau van de wedstrijd niet veel beter. Tóch wist Vitesse twintig minuten voor tijd een opening te vinden in de defensie van FC Twente. Grot, die vanavond regelmatig werd uitgefloten door een deel van de Vitesse-aanhang, zette van zeer grote afstand aan voor een dribbel en baande zich uiteindelijk een weg door de defensie van FC Twente, alvorens hij met een krachtig schot uitgroeide tot matchwinner.