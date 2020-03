Dusan Tadic laat zich volledig gaan in bizarre ruzie met Sergiño Dest

Een van de opvallendste momenten gedurende de eerste helft van sc Heerenveen - Ajax (0-0 bij rust) was de harde confrontatie tussen Ajax-rechtsbuiten Dusan Tadic en rechtsback Sergiño Dest. Eerstgenoemde gaf in de 41ste minuut een dieptebal op Dest, maar die rekende daar totaal niet op. Een felle discussie ontstond, waarbij de woedende Tadic zijn hoofd tegen dat van zijn Amerikaanse ploeggenoot aandrukte.

Dat Ajax in een sportieve crisis verkeert, werd ook in de eerste 45 minuten tegen Heerenveen pijnlijk duidelijk. De Amsterdammers creëerden zelf weliswaar enkele goede kansen, maar mochten vooral van geluk spreken dat Alen Halilovic de Friese tegenstander op slag van rust niet op voorsprong zette. Uitblinker Chidera Ejuke haalde de achterlijn en bereikte de vrije Halilovic, die er van dichtbij echter niet in slaagde om de bal in het doel te tikken.

"Die ruzie die Tadic en Dest hadden, dat is eigenlijk iets goeds, maar eigenlijk ook helemaal niet", zo probeert Marco van Basten het incident te duiden in de studio van FOX Sports. "Het geeft aan dat er een hele hoop gedoe is. Dit geeft aan dat het in de groep niet goed zit. Er is geen duidelijke hiërarchie. Het is goed dat je ruzie maakt, want er moet wat gebeuren. Dat is iets positiefs, maar het feit dat het op die manier gebeurt, geeft ook aan: er is nog een hoop te doen."