Plan van Mourinho met Bergwijn mislukt volledig: ‘Hij is geblesseerd nu’

Steven Bergwijn maakte zaterdagavond de negentig minuten vol in het uitduel van Tottenham Hotspur met Burnley (1-1), maar de Nederlandse aanvaller is toch niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Manager José Mourinho laat na afloop weten dat Bergwijn een blessure heeft overgehouden aan de wedstrijd, terwijl de voormalig PSV’er niet eens honderd procent fit aan de aftrap was verschenen.

Mourinho zit door blessures van Heung-Min Son en Harry Kane momenteel dun in de aanvallers, waardoor Bergwijn in zijn eerste weken na zijn winterse komst van PSV al regelmatig aan spelen toekomt. In totaal deed Mourinho al zevenmaal een beroep op Bergwijn, die vanavond voor het bezoek aan Burnley opnieuw aan de aftrap verscheen en uiteindelijk de hele wedstrijd bleef staan. Mourinho had echter niet de intentie om Bergwijn negentig minuten te laten spelen, zo geeft de Portugese oefenmeester van the Spurs na afloop toe voor de Engelse televisie.

"Het oorspronkelijke plan was om Bergwijn 55 tot 60 minuten te laten spelen en hem daarna te vervangen door Lucas Moura. De fitte spelers zouden dan 90 minuten blijven staan. Ik moest het plan echter veranderen", zo zegt Mourinho. Het plan van Mourinho mislukte doordat de trainer Moura al aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen bracht. De Braziliaanse aanvaller kwam samen met Giovani Lo Celso voor Oliver Skipp en Tanguy Ndombélé, die teleurstelden in de eerste helft.

Mourinho legt uit dat die dubbele wissel aan het begin van de tweede helft noodzakelijk was. Tottenham speelde een zwakke eerst helft en keek halverwege tegen een 1-0 achterstand aan, door een doelpunt van Chris Wood. "We hadden in de eerste helft geen middenveld. We hadden behoefte aan spelers die de bal wilden hebben, druk wilden zetten en duels wilden winnen", vervolgt Mourinho, die vooral zomeraanwinst Ndombélé hard aanpakt. "Tanguy heeft genoeg tijd genoeg om op een hoger niveau te komen. Hij moet ons meer brengen dan dat hij nu doet."

Tottenham kwam vrijwel onmiddellijk na rust op gelijke hoogte dankzij een benutte strafschop van Dele Alli, maar meer zat er uiteindelijk niet in voor de Londenaren, die nu al vijf wedstrijden op rij niet hebben gewonnen in alle competities. Zijn laatste wissel gebruikte Mourinho een kwartier voor tijd voor Erik Lamela, die voor het eerst sinds 22 januari weer een basisplaats had in de Premier League, waardoor Bergwijn noodgedwongen moest blijven staan. "Steven moest wel negentig minuten spelen en nu is hij ook nog eens geblesseerd. We moeten afwachten hoe serieus de blessure is", besluit Mourinho, die niet toelicht waar Bergwijn precies last van heeft. De Nederlander lijkt hoe dan ook een twijfelgeval voor het Champions League-duel van aanstaande dinsdag met RB Leipzig. Tottenham moet in Duitsland een 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd repareren om zich te plaatsen voor de kwartfinales van het miljardenbal.