Dramatische Leeuwinnen komen goed weg na domme rode kaart Lize Kop

De Oranje Leeuwinnen hebben ook de tweede wedstrijd van het Tournoi de France afgesloten met een 0-0 gelijkspel. Tegen de Canadese vrouwen wist het Nederlands vrouwenelftal van bondscoach Sarina Wiegman totaal niet te overtuigen. Na de rode kaart van doelman Lize Kop in de tweede helft mocht Oranje, dat zelf niets creëerde, blij zijn om weg te komen met een punt.

Het Tournoi de France werd in het leven geroepen ter ere van het vijftigste jaar vrouwenvoetbal in het gastland. Met Frankrijk, Nederland, Canada en Brazilië zijn enkele van de sterkste vrouwenvoetbalploegen vertegenwoordigd: zij nemen het tot aan 10 maart tegen elkaar op in een poule, waarvan de winnaar meteen de winnaar van het toernooi is. Oranje staat na de 0-0 tegen Brazilië en Canada tweede.

Het eerste wapenfeit in het duel kwam van de voet van Oranje-middenvelder Inessa Kaagman, die het Canadese doel van enorme afstand onder vuur nam. Het schot van Kaagman was doelman Sabrina D'Angelo te machtig, maar ketste af op de bovenkant van de lat. Behoudens dat moment was er niets te beleven in het zeer matig gevulde Stade de l'Épopée in Calais.

Het dieptepunt voor de Leeuwinnen in de eerste helft was de blessure die Daniëlle van de Donk in de 22ste minuut opliep. De 28-jarige middenvelder kwam ongelukkig hard in botsing met Deanne Rose en moest zich enkele minuten later laten vervangen vanwege een enkelkwetsuur. Na rust ging het bepaald niet beter voor Oranje, dat in de 49ste minuut tot overmaat van ramp doelman Lize Kop verloor door een rode kaart.

De goalie van Ajax, die haar tweede interland speelde, deed een poging om de doorgebroken Prince Nichelle af te stoppen, maar kwam veel te laat en raakte de Canadese aanvalster net buiten de eigen zestien hard op het scheenbeen. Met tien spelers kwam Oranje er al helemaal niet meer aan te pas en het was Canada dat de beste kansen kreeg op de overwinning. Jessie Fleming passeerde de ingevallen doelman Loes Geurts, maar raakte vervolgens uit een lastige hoek de paal. In de blessuretijd mikte de Canadese Vanessa Gilles van dichtbij in volledig vrije positie over.