Ten Hag heeft maling aan constatering Pascal Kamperman: ‘Dat doet er niet toe’

Ajax begint vanavond met Jurriën Timber aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De achttienjarige stopper debuteert in het eerste van de Amsterdammers en krijgt de voorkeur boven zowel Edson Álvarez als Perr Schuurs. Erik ten Hag heeft voor het bezoek aan Heerenveen bewust gekozen voor Timber.

"Het is een tactische overweging", licht de trainer van Ajax vlak voor de aftrap in Friesland toe voor de camera van FOX Sports. "Allereerst kan hij indribbelen, inschuiven. En daarnaast hebben ze bij Heerenveen veel snelheid voorin; Timber is een hele snelle en sterke jongen. Hij is Álvarez en Schuurs voor deze wedstrijd inderdaad voorbij."

Ten Hag heeft Álvarez en Schuurs beiden nog niet afgeschreven, benadrukt hij. "Het is geen definitieve keuze, zo kun je dat nooit benoemen. Maar hij (Timber, red.) krijgt zijn kans", vervolgt de trainer. "Hij heeft een aantal kwaliteiten die in deze wedstrijd bruikbaar zijn. Maar hij is uitermate geschikt om te spelen tegen deze spitsen, met heel veel snelheid en wendbaarheid, buiten zijn voetballende vermogen."

FOX Sports-verslaggever Pascal Kamperman wijst Ten Hag er tot slot op dat Álvarez en Schuurs Ajax in het verleden forse transfersommen hebben gekost. De trainer heeft daar echter maling aan en kiest bewust voor jeugdexponent Timber. "Dat doet er niet toe. Het gaat er uiteindelijk om dat de beste spelers spelen, of het beste team. Daar maakt hij vanavond deel van uit."