Hazard en Hakimi laten Borussia Dortmund dichter richting Bayern kruipen

Borussia Dortmund heeft optimaal geprofiteerd van de halve misstap van RB Leipzig bij VfL Wolfsburg (0-0). Het team van Lucien Favre boekte zaterdagavond de vierde overwinning op rij in de Bundesliga en deed dat ook nog eens bij concurrent Borussia Mönchengladbach: 1-2. Borussia Dortmund, dat woensdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain aantreedt, staat nu tweede en heeft slechts een punt minder dan koploper Bayern München, dat zondag tegen FC Augsburg speelt. Borussia Mönchengladbach staat vijfde.

Het team van Marco Rose begon goed aan de wedstrijd en zette Borussia Dortmund al vroeg onder druk. Dat leidde tevens tot de eerste goede kans: Stefan Lainer ontdeed zich van Raphael Guerreiro, maar stuitte een meter of tien van de goal op Roman Bürki. Nog geen minuut later viel de treffer aan de andere kant. Erling Braut Haaland veroverde de bal en gaf het leer aan Thorgan Hazard, die een goede kapbeweging in het strafschopgebied liet volgen door een goed schot in de verre hoek en daarmee zijn ex-werkgever op achterstand zette: 0-1.

In het restant van de eerste helft gebeurde er niet veel. Borussia Dortmund trok zich meer terug, terwijl het bij de thuisploeg aan ideeën ontbrak. Het uitvallen van Denis Zakaria was ook een domper voor de thuisploeg: hij raakte na een botsing met doelmann Yann Sommer geblesseerd aan zijn knie en moest vervangen worden door Tony Jantschke. Richting de rust dook Borussia Mönchengladbach nog tweemaal gevaarlijk op in het doelgebied van Bürki, maar onder meer Alessane Pléa kon niet voor de gelijkmaker zorgen.

Borussia Mönchengladbach nivelleerde vijf minuten na rust de tussenstand: na een corner vanaf links van Jonas Hofmann werkte Pléa de bal richting de doelmond, waar Lars Stindl het leer van dichtbij door de benen van Haaland binnenwerkte. Dortmund bleef echter geloof in een goed resultaat houden en zocht nadrukkelijk naar een tweede treffer. Die leek er na dik een uur spelen ook te komen toen Hazard zijn hoofd tegen de bal zette, maar Sommer tikte het leer met een sublieme redding uit de linkerhoek.

Achraf Hakimi zette twintig minuten voor tijd de 1-2 op het scorebord. Na een goede pass van de voor Julian Brandt ingevallen Jadon Sancho kon de back schuin op Sommer afstormen en werkte hij de bal door de benen van de doelman in de verre hoek. In de resterende speeltijd kon het duel nog alle kanten op. Een inzet van Sancho eindigde op de paal en een minuut later ging een poging van Breel Embolo op aangeven van Marcus Thuram net naast. In de slotminuten liet Haaland nog een goede kans liggen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien.