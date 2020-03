Sportieve crisis Tottenham Hotspur en Bergwijn wordt groter en groter

De sportieve crisis bij Tottenham Hotspur blijft aanhouden. Het elftal van manager José Mourinho kwam zaterdagavond op bezoek bij middenmoter Burnley niet verder dan een 1-1 gelijkspel en bleef zo alweer voor de vijfde keer op rij zonder overwinning in alle competities. Door het puntverlies is de Londense formatie voorlopig afgezakt naar een achtste plaats in de Premier League. Steven Bergwijn speelde de gehele wedstrijd bij Tottenham, maar de Oranje-international kon het verschil niet maken. Bij Burnley zat Erik Pieters negentig minuten opde bank.

Bij Tottenham was de druk immens na drie nederlagen op rij in alle competities én uitschakeling in de FA Cup door Norwich City. Mourinho greep op bezoek bij Burnley weer terug naar een systeem met vijf verdedigers, maar the Spurs maakten in de openingsfase allesbehalve een solide indruk. Burnely was de bovenliggende partij en kwam na dertien minuten voetballen ook verdiend op voorsprong. Een afstandsknal van Jay Rodriguez werd matig verwerkt door Hugo Lloris, waarna de rebound van dichtbij een prooi was voor Chris Wood.

Het betekende een ongelukkige rentree voor Lloris, die de laatste twee wedstrijden van Tottenham aan zich voorbij had moeten laten gaan vanwege een liesblessure. De Franse keeper was kort na de openingstreffer wel bij de les toen Dwight McNeil een vrije trap richting doel stuurde. Aan de overzijde dwong Erik Lamela Nick Pope tot een redding met een poging van afstand, maar verder speelden de Londenaren weinig klaar in de eerste helft, waardoor Burnley halverwege met 1-0 leidde.

Mourinho wisselde in de rust aanvallend met het inbrengen van Lucas Moura voor Oliver Skipp en de beloning daarvoor volgde al na vijf minuten spelen in de tweede helft. Lamela werd in de zestien gevloerd door Ben Mee waarna de strafschop die volgde werd benut door Dele Alli: 1-1. Tottenham had daarna een optisch overwicht, maar grote kansen bleven lang uit. In de laatste tien minuten kreeg Turf Moor echter toch nog een spektakelstuk voorgeschoteld met kansen aan weerszijden. De beste mogelijkheid was zes minuten voor tijd voor de thuisploeg, maar Lloris maakte op miraculeuze wijze een inzet van dichtbij van Matej Vydra onschadelijk.