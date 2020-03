Rake strafschop van Lionel Messi in slotfase redt Barcelona

Barcelona heeft zaterdag met moeite kunnen winnen in LaLiga. Zes dagen na de 2-0 nederlaag tegen Real Madrid boekte het team van trainer Quique Setién, met Frenkie de Jong als basiskracht, een minimale zege op Real Sociedad: 1-0. De enige treffer kwam op naam van Lionel Messi, die negen minuten voor het einde een strafschop verzilverde. Door de zege overnacht Barcelona als koploper van de Spaanse competitie, maar aartsrivaal Real Madrid speelt zondag nog een uitduel met Real Betis: 58 om 56 punten.

In de eerste helft in het Camp Nou werd weliswaar niet gescoord, maar toch waren de eerste 45 minuten leuk om naar te kijken. Real Sociedad, met onder meer Martin Ödegaard, speelde gedurfd en bereikte al voetballend regelmatig het doelgebied van Marc-André ter Stegen. Met name de pas achttienjarige Ander Barrenetxea viel op bij de bezoekers uit San Sebastián. Een schot van de aanvaller na een half uur spelen was een prooi voor Ter Stegen, die ook voorkwam dat Alexander Isak en Portu het voorbereidende werk van de tiener konden verzilveren.

De beste kansen in de eerste helft waren echter voor Barcelona en dan vooral voor Messi, die in de aanval werd vergezeld door Antoine Griezmann en basisdebutant Martin Braithwaite. De winteraankoop viel in de eerste vijftien minuten op met zijn snelheid én twee pogingen op doel, waar Alejandro Remiro een antwoord op had. Na een half uur spelen, na een goede één-twee met Ivan Rakitic, was Messi dicht bij de 1-0 en ook vijf minuten voor rust kwamen de Basken goed weg toen hij op aangeven van De Jong net naast mikte.

Barcelona bleef ook na rust zoeken naar een bevrijdende openingstreffer, maar het ontbrak aan scherpte in de afronding. Negen minuten na de onderbreking zeilde een inzet van Messi op aangeven van Jordi Alba maar net naast de bovenhoek en na dik een uur spelen verwerkte Remiro een poeier van Rakitic tot corner. Uit de daaropvolgende corner was ook Gerard Piqué dicht bij een goal, maar de bal was een prooi voor de doelman. Real Sociedad antwoordde met pogingen van Mikel Oyarzabal en Isak van afstand.

Een strafschop bracht de wedstrijd uiteindelijk uit balans. De VAR moest eraan te pas komen om een handsbal van Robin Le Normand te beoordelen en het was Messi die de bal zeer zuiver vanaf elf meter achter Remiro schoot: 1-0. Dat was ook meteen het laatste wapenfeit van de wedstrijd, daar een treffer van Alba in de extra tijd wegens buitenspel van invaller Ansu Fati werd afgekeurd. Barcelona speelt komende zaterdag een uitwedstrijd bij nummer achttien Real Mallorca en vier dagen later volgt het weerzien met Napoli in de Champions League.