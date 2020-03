AZ voert de druk op Ajax op en neemt koppositie moeiteloos over

AZ heeft zaterdagavond de koppositie van de Eredivisie in ieder geval voor twee uur in handen gekregen. De manschappen van trainer Arne Slot kenden een zorgeloze avond tegen het zwakke ADO Den Haag en maakten zonder al te groots te spelen vier doelpunten: 4-0. AZ staat nu drie punten boven Ajax, dat later op de avond in actie komt op bezoek bij sc Heerenveen.

ADO-trainer Alan Pardew hoopte met een opstelling met vijf verdedigers de gelederen gesloten te kunnen houden, maar al na dertien minuten scoorde AZ. Laurens De Bock liet de bal bij een aanname in de eigen zestien van zijn lichaam stuiteren en haalde vervolgens de profiterende Dani de Wit onderuit. AZ's vaste penaltyspecialist Teun Koopmeiners opende vanaf de stip de score: 1-0. Zes minuten later werd Owen Wijndal door Oussama Idrissi diepgestuurd, waarna de opgekomen linksback de bal hard en hoog in het dak van het doel joeg: 2-0.

Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al beslist, want ADO Den Haag slaagde er totaal niet in om een fatsoenlijke aanval op te zetten. AZ bleef zelf de aanval zoeken en raakte in de 25ste minuut de lat in de persoon van Dani de Wit, die de bal teruggelegd kreeg van Idrissi op de achterlijn. Daarna ging de Alkmaarse storm liggen en creëerde de ploeg van Slot buiten een schot van Idrissi in het zijnet geen gevaar meer.

ADO kwam na rust verrassend uit de kleedkamers en zag Crysencio Summerville direct vrij opduiken voor AZ-doelman Marco Bizot. De aanvaller kapte daarbij Koopmeiners uit, maar produceerde binnen de zestien vervolgens een uitermate zwak schot dat voorlangs ging. AZ maakte in de tweede helft een allesbehalve geïnspireerde indruk, maar had behoudens de mogelijkheid voor Summerville niets te duchten van de nummer zeventien uit de Eredivisie.

Lange tijd leek de wedstrijd af te gaan stevenen op een 2-0, maar in de slotfase gaven de Noord-Hollanders het eigen publiek toch nog extra reden tot juichen. Koopmeiners legde een vrije trap in de 86ste minuut vanaf de rand van het strafschopgebied binnen in de hoek van doelman Luuk Koopmans. Drie minuten later profiteerde invaller Ferdy Druijf met een intikker, nadat de bal na een schot van Idrissi voor zijn voeten kwam: 4-0.