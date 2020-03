Kadioglu houdt door ploeggenoot Arslan bittere smaak over aan basisdebuut

Fenerbahçe heeft het tij ook in de eerste wedstrijd na het ontslag van Ersun Yanal niet weten te keren. Onder leiding van interim-trainer Zeki Murat Göle speelde de grootmacht uit Istanbul op eigen veld met 2-2 gelijk tegen middenmoter Denizlispor, waar voormalig Ajacied Ismaïl Aissati als basisspeler 87 minuten meedeed. Daarmee mocht Fenerbahçe overigens nog blij zijn: de ploeg speelde na rood voor Tolgay Arslan ruim een helft met tien man en wist pas in blessuretijd de gelijkmaker te forceren. Ferdi Kadioglu had voor het eerst sinds zijn komst van NEC in 2018 een basisplaats bij Fenerbahçe, maar de twintigjarige creatieveling mocht slechts 45 minuten meedoen.

Göle had bij zijn eerste wedstrijd als interim-trainer van Fenerbahçe direct een basisplaats over voor Kadioglu. De voormalige NEC’er maakte dit seizoen al veel indruk in diverse invalbeurten en mocht vanavond voor het eerst vanaf het begin opdraven in een competitieduel. Göle had meer verrassingen in huis, want de oefenmeester liet Luiz Gustavo, normaliter controlerende middenvelder, bij afwezigheid van de geblesseerde Simon Falette opereren als centrumverdediger.

Fenerbahçe bezorgde Göle in elk geval de start waar hij op gehoopt had, want via Ozan Tufan kwam de thuisploeg al in de 22ste minuut op voorsprong. De middenvelder kwam na een hoekschop van Mehmet Ekici vrij rond de strafschopstip en kopte vervolgens kiezelhard raak: 1-0. Fenerbahçe zat zo al betrekkelijk vroeg op rozen, maar de ploeg moest nog in de eerste helft een flinke tegenvaller verwerken, doordat sterspeler Max Kruse geblesseerd moest afhaken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Medipol Basaksehir 25 15 7 3 25 52 2 Trabzonspor 24 14 7 3 29 49 3 Galatasaray 24 14 6 4 24 48 4 Sivasspor 24 14 6 4 19 48 5 Besiktas 25 13 4 8 8 43 6 Fenerbahçe 25 11 7 7 13 40 7 Alanyaspor 24 11 6 7 18 39 8 Göztepe 24 9 7 8 1 34 9 Gaziantep BB 25 8 8 9 -4 32 10 Denizlispor 25 7 7 11 -9 28 11 Gençlerbirligi 24 7 6 11 -10 27 12 Antalyaspor 24 6 8 10 -15 26 13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 1 25 14 Rizespor 23 7 3 13 -15 24 15 Konyaspor 25 4 11 10 -13 23 16 Kasımpaşa 24 5 5 14 -18 20 17 Ankaragücü 25 4 8 13 -23 20 18 Kayserispor 24 4 7 13 -31 19

De schade liep vervolgens nog voor het rustsignaal veel verder op voor Fenerbahçe. De videoscheidsrechter (VAR) zag in de voorlaatste minuut van de eerste helft in de zestien van de thuisploeg een handsbal van Arslan, waarna de middenvelder van Fenerbahçe met tweemaal geel van het veld werd gestuurd. De strafschop die volgde werd vervolgens onberispelijk benut door Radoslaw Murawski, waardoor er halverwege een 1-1 tussenstand op het scorebord stond.

De rode kaart voor Arslan betekende slecht nieuws voor Kadioglu: de Nederlands jeugdinternational bleef in de rust in de kleedkamer achter voor Tolga Cigerci, die op het middenveld van Fenerbahçe de balans moest terugbrengen. Serdar Aziz leek Fenerbahçe vervolgens al vroeg in de tweede helft op voorsprong te koppen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een overtreding van Vedat Muriqi. Fenerbahçe en Denizlispor hielden elkaar daarna lang in evenwicht, maar een kwartier voor tijd wisten de bezoekers toch te profiteren van de overtalsituatie. Mustafa Yumlu kopte raak uit een vrije trap van Zeki Yavru en leek zo uit te groeien tot matchwinner. Fenerbahçe wist via een rake kopbal van Serdar Aziz in blessuretijd echter toch nog langszij te komen.