Rüdiger is furieus na mededeling politie: ‘Ik voel me een leugenaar en aap’

Antonio Rüdiger is diep teleurgesteld over de mededeling van de Londense politie dat het onderzoek naar het racisme-incident tijdens Tottenham Hotspur - Chelsea (0-2) op 22 december 2019 is gesloten. De 27-jarige verdediger van laatstgenoemde club voelt zich door dat besluit neergezet als 'een leugenaar', zo laat de Duitser weten aan Der Spiegel.

Rüdiger werd tijdens de wedstrijd slachtoffer van racistische liederen uit de monden van Tottenham-supporters. De mandekker informeerde daarover zijn aanvoerder Cesar Azpilicueta, die het op zijn beurt doorgaf aan scheidsrechter Anthony Taylor. De arbiter legde de wedstrijd niet stil, maar liet de stadionspeaker van Tottenham een waarschuwing uitspreken aan het adres van de zich misdragende supporters.

Na afloop startten zowel Tottenham als de Metropolitan Police een onderzoek naar aanleiding van de racistische leuzen. Dat verliep echter zonder succes, zo lieten the Spurs eerder weten in een verklaring. "De politie heeft ons laten weten dat het onderzoek na uitgebreid onderzoek gesloten wordt, omdat er geen bewijs kan worden gevonden dat de beschuldigingen van racisme ondersteunt", aldus Tottenham. "We staan volledig achter Antonio Rüdiger, maar er is geen bewijs om de beschuldiging te bevestigen of tegenspreken en als zodanig zijn noch wijzelf noch de politie in staat verdere actie te ondernemen."

"Ik voelde me tijdens de wedstrijd geen mens, maar een beest, een aap", zo reageert Rüdiger in de Duitse media. "Ik denk dat je je niet kan voorstellen hoe dat is, als je het zelf nooit hebt meegemaakt. Tegen Tottenham voelde ik me ongelofelijk eenzaam." Rüdiger heeft geen goed woord over voor de Londense politie. "Ze zetten me weg als leugenaar. Ik heb het gevoel dat ik mijn mond moet houden. Nou, ik heb een boodschap: dat ga ik zeker niet doen."

Al op het veld kreeg Rüdiger van Tottenham-spits Harry Kane excuses voor het gedrag van the Spurs-fans. "Ik zei tegen Kane: 'je hoeft je niet te excuseren, het is niet jouw fout.' Maar hij wilde het alsnog doen, ten teken dat zijn club dit niet accepteert. Dat was goed om te horen", zegt Rüdiger, die ziet dat er steeds vaker racisme-incidenten zijn. "Het nieuws shockeert me vaak. Ik kan gewoon niet begrijpen dat racisme vandaag de dag nog bestaat."