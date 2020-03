Daverende verrassing bij Ajax: Ten Hag gooit debutant voor de leeuwen

Ajax begint met een grote verrassing aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Erik ten Hag heeft centraal in de achterhoede namelijk een plek ingeruimd voor Jurriën Timber. De achttienjarige stopper debuteert in Ajax 1 en houdt Perr Schuurs en Edson Álvarez, vanavond op de reservebank.

Ten Hag koos afgelopen woensdag in het met 2-0 verloren bekerduel van Ajax met FC Utrecht in het centrum van de defensie voor Álvarez en Lisandro Martínez. Álvarez gaf echter onder meer een strafschop weg en moet zijn basisplaats vanavond afstaan aan Timber. Laatstgenoemde zat dit seizoen al wel een aantal keer bij de wedstrijdselectie van Ajax, maar debuteerde nog niet.

Het is aannemelijk dat Timber samen met Martínez centraal achterin speelt en Daley Blind als middenvelder blijft staan. Blind opereerde afgelopen woensdag tegen FC Utrecht ook al als controleur. Hij had toen op het middenveld steun van Jurgen Ekkelenkamp, maar die stelde in Stadion Galgenwaard hevig teleur en moet vanavond weer genoegen nemen met een reserverol.

Blind zal zodoende op het middenveld vermoedelijk gesteund worden door Donny van de Beek en Hakim Ziyech. Dusan Tadic stond tegen FC Utrecht in de punt van de aanval, maar door de rentree van Lassina Traoré in de basis is het aannemelijk dat de Serviër zal uitwijken naar de flank. Ajax aast vanavond in Friesland op de eerste competitiezege sinds 16 februari; na een 3-0 overwinning op RKC Waalwijk volgden in de Eredivisie nederlagen tegen Heracles Almelo (1-0) en AZ (0-2).

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Timber, Martínez, Tagliafico; Blind, Van de Beek, Ziyech; Promes, Tadic, Traoré

Opstelling sc Heerenveen: Bednarek; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Veerman, Faik, Kongolo; Halilovic, Ejuke, Van Bergen