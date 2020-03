Sevilla en scorende Luuk de Jong weren aanval van Atlético af

De krachtmeting tussen Atlético Madrid en Sevilla heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in LaLiga eindigde zaterdag in een 2-2 gelijkspel, mede dankzij een openingsdoelpunt van Luuk de Jong. De puntendeling in de Spaanse hoofdstad is positief voor Sevilla, daar het team van trainer Julen Lopetegui de voorsprong van twee punten op los Colchoneros behoudt. Sevilla staat momenteel derde, maar zakt een plaats als Getafe later op de dag te sterk is voor Celta de Vigo.

De eerste helft in het Wanda Metropolitano was er zonder meer een met veel controverse. In de eerste minuten zette Atlético de toon, maar goede mogelijkheden voor Lucas Ocampos en Suso waren een voorbode van de openingstreffer na negentien minuten spelen. Stefan Savic ging de fout in toen hij op een pass van Joan Jordán op De Jong wilde anticiperen, waardoor de Nederlander oog in oog met Jan Oblak koelbloedig afrondde en zijn vijfde van het seizoen liet noteren. Een controversieel moment vormde de basis voor de 1-1 van Atlético.

De VAR wees Alejandro Hernández Hernández op een handsbal van Diego Carlos in het strafschopgebied, waarna Álvaro Morata minuten later vanaf elf meter voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Julen Lopetegui kreeg geel voor protesteren. Joao Félix zorgde luttele minuten later voor de 2-1: Koke zag de Portugees aan de linkerkant niet over het hoofd en met behulp van Jules Koundé belandde de bal achter Tomas Vaclik. De VAR speelde ook een hoofdrol bij de 2-2 van Sevilla: Ocampos claimde een overtreding van Kieran Trippier en na inmenging van de videoarbiter verzilverde de Argentijn zelf de gegeven strafschop.

In de tweede helft hielden Atlético en Sevilla elkaar eveneens in evenwicht, ondanks enkele kansen over en weer. Het was echter veel minder spectaculair dan voor rust. Een inzet van Nemanja Gudelj ging rakelings langs het doel van Oblak en Vaclik kon ternauwernood een van richting veranderd schot van Yannick Ferreira Carrasco keren. De Belg had twintig minuten voor tijd weer de 1-0 op de schoen, maar zijn inzet ging ruim over het doel van de Andalusiërs. Atlético, met inmiddels Diego Costa en Vitolo op het veld, probeerde nog middels een slotoffensief een late zege te forceren, maar zonder resultaat.