Bayer Leverkusen en Bosz blijven juichen; Leipzig verspeelt wéér punten

Bayer Leverkusen heeft zaterdag een dikke overwinning in de Bundesliga geboekt. Het team van trainer Peter Bosz zegevierde in eigen huis met ruim verschil over Eintracht Frankfurt en komt op vijf punten van koploper Bayern München, dat zondag tegen FC Augsburg aantreedt: 4-0. Een week na de remise tegen Bayer kwam RB Leipzig wederom niet tot winst: VfL Wolfsburg hield de titelkandidaat op een gelijkspel. TSG Hoffenheim moest genoegen nemen met een remise tegen Schalke 04 en wacht al vijf weken op een overwinning.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4-0

De dubbele voorsprong van het team van Bosz, die Daley Sinkgraven op de bank hield, in de rust was volledig verdiend. De eerste kans van de wedstrijd was weliswaar voor Daichi Kamada, maar daarna sloeg Bayer in korte tijd tweemaal toe. Na goed voorbereidend werk van Wendell en Moussa Diaby tekende Kai Havertz na vier minuten al voor de 1-0. Tien minuten later verscheen ook de 2-0 op het scorebord: na een goede één-twee met Wendell zette Paulinho voor en was het uiteindelijk Karim Bellarabi die scoorde. Bayer schakelde in het restant van de eerste helft een tandje terug, terwijl Eintracht niet in staat was om iets terug te doen.

Bayer trok het duel in de tweede helft al snel definitief naar zich toe en dat was aan Paulinho te danken. Vier minuten na de hervatting ging de Braziliaan, die zijn basisdebuut maakte, een één-twee met Bellarabi aan, speelde hij Evan N'Dicka door de benen en schoot hij de bal in de verre hoek: 3-0. Zes minuten later, vlak na een grote kans voor Martin Hinteregger op de 3-1, volgde de 4-0: na een goede pass van Havertz met de buitenkant van de voet schoot Paulinho de bal voorbij Kevin Trapp in de verre hoek. Bayer heeft slechts één van de laatste dertien duels in alle competities verloren: elf zeges en een gelijkspel.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0-0

De toeschouwers in de Volkswagen Arena zagen een levendige openingsfase waarin de thuiploeg, met Wout Weghorst in de basis, de betere indruk maakte. De ploeg van Oliver Glasner speelde in een hoog tempo en creëerde diverse mogelijkheden, terwijl RB Leipzig daar ook offensief op reageerde. Na een periode van twintig minuten waarin vrijwel niets gebeurde, kreeg Angeliño de grootste kans van de eerste helft. De Spanjaard werd goed bediend door Patrik Schick, gaf Zack Steffen het nakijken, maar kreeg de bal desondanks toch niet in het doel. De doelpuntloze ruststand was zodoende een goede weerspiegeling van de verhoudingen.

Wolfsburg en Leipzig slaagden er ook na rust niet in om de wedstrijd uit balans te brengen, ondanks de entree van Dani Olmo en de niet okselfrisse Timo Werner na een uur spelen. De teams van Glasner en Nagelsmann wisselden fases waarin men leek op te leven af met fases waarin men twijfelde tussen aanvallend spel en het veiligstellen van in ieder geval een punt.

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin 3-1

Het eerste bedrijf was zeker geen spectaculair schouwspel: het ontbrak de thuisploeg aan creativiteit, terwijl de bezoekers vooral op de defensie leunden. Christian Gentner had na een goede counter hoe dan ook de 0-1 op de schoen, maar Alexander Schwolow verrichtte een goede redding. Tien minuten voor rust kopte Roland Sallai bij de eerste paal enigszins uit het niets de 1-0 binnen. De tweede helft was pas tien minuten oud toen Christian Günter Neven Subotic het nakijken gaf en vanaf een meter of vijftien raak schoot: 2-0. Luttele minuten later mocht Sebastian Andersson ongehinderd de aansluitingstreffer binnenkoppen en werd het toch nog spannend. Acht minuten voor tijd frommelde Robin Koch echter de 3-1 binnen en was de eerste overwinning in een maand tijd een feit. Sheraldo Becker viel zeven minuten voor tijd in.

Hertha BSC - Werder Bremen 2-2

Het geplaagde Werder kon zich geen betere start wensen in Berlijn, want doelpunten van Joshua Sargent en Davy Klaassen bezorgde de formatie van trainer Florian Kohfeldt binnen zes minuten een 0-2 voorsprong. Sargent opende in de derde minuut de score met een fraai schot vanbuiten de zestien en kort erna zette Klaassen de 0-2 op het scorebord, door bij de eerste paal raak te koppen uit een voorzet van Milot Rashica. Het was voor de Nederlandse middenvelder een welkome opsteker, want hij had op 26 oktober 2019 voor het laatst gescoord in de Bundesliga.

Werder zat zo op rozen, maar Hertha wist op slag van rust toch nog een aansluitingstreffer te produceren. Niklas Stark zette het hoofd tegen een indraaiende vrije trap van Marvin Plattenhardt en nam zo de 1-2 voor zijn rekening. De aansluitingstreffer net voor rust gaf Hertha moraal en dat resulteerde erin dat de thuisploeg na de onderbreking sterk uit de kleedkamer kwam. De gelijkmaker van Matheus Cunha bleek slechts een kwestie van tijd: de Braziliaan benutte rond het uur een rebound nadat doelman Stefanos Kapino maar half had gered. Bij Hertha zaten Karim Rekik en Javairô Dilrosun negentig minuten op de bank; Klaassen deed de gehele wedstrijd mee bij Werder.

Schalke 04 - TSG Hoffenheim 1-1

Hoffenheim had wat goed te maken na het 0-6 verlies van vorige week tegen Bayern München, maar de formatie van Alfred Schreuder kende een ongelukkige start in Gelsenkirchen. Weston McKennie bracht Schalke in de twintigste minuut aan de leiding, door vanaf de rechterkant naar binnen te trekken en uiteindelijk doeltreffend uit te halen: 1-0. Hoffenheim oogde ideeëloos en was in de eerste helft slechts één keer gevaarlijk: een kopbal van Ihlas Bebou zeilde op slag van rust rakelings naast. Na de onderbreking tapte het elftal van Hoffenheim echter uit een ander vaatje en dat resulteerde twintig minuten voor tijd uiteindelijk in de gelijkmaker van Christoph Baumgartner, die na een hoekschop van dichtbij binnen werkte.