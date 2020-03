Barcelona begint met Frenkie de Jong én basisdebutant aan lastig duel

Barcelona begint zaterdagavond met Martin Braithwaite aan de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. De Deense aanvaller heeft voor het eerst sinds zijn winterse komst van Leganés een basisplaats bij de Catalanen en vormt samen met Lionel Messi en Antoine Griezmann de voorhoede. Ook Frenkie de Jong heeft een basisplaats: de Nederlander vormt het middenveld met Ivan Rakitic en Sergio Busquets.

Braithwaite mocht tot dusver tweemaal als invaller meedoen bij Barcelona: tijdens het thuisduel met Eibar (5-0) en het uitduel met Real Madrid (2-0). De 28-jarige aanvaller wist nog niet te scoren voor Barcelona, maar maakte in beide duels wel een gedreven indruk en krijgt nu voor het eerste een kans vanaf het begin van trainer Quique Setién.

Setién heeft ten opzichte van de nederlaag tegen Real Madrid drie wijzigingen doorgevoerd in de basiself van Barcelona: Samuel Umtiti, Arturo Vidal en Arthur Melo hebben plaatsgemaakt voor Clément Lenglet, Rakitic en Braithwaite. Barcelona zal zodoende vanmiddag vermoedelijk ook aantreden in een zuiverder 4-3-3-systeem; de laatste weken speelde Vidal tekens hangends op rechts. Voor Barça telt vanmiddag alleen de winst: door de nederlaag van vorige week in de Clásico heeft men nu één punt minder dan koploper Real Madrid.

Met Real Sociedad treft Barcelona op papier een lastige tegenstander. De Basken staan verdienstelijk zesde in LaLiga en plaatsten zich midweeks ook nog eens ten koste van tweededivisionist Mirandés voor de finale van de Copa del Rey. Opvallend is wel dat Real Sociedad vanmiddag zonder een groot aantal dragende krachten aantreedt: onder anderen Mikel Oyarzabal, Adnan Januzaj en Joseba Zaldúa beginnen op de bank.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Griezmann, Messi, Braithwaite

Opstelling Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Diego Llorente, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino, Ødegaard; Portu, Barrenetxea, Isak