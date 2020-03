Zwakke reeks wordt Elia fataal; titelfavoriet zakt door de grond in blessuretijd

Istanbul Basaksehir heeft zaterdagmiddag fantastische zaken gedaan in de Turkse titelrace. De koploper van de Süper Lig won zelf met 0-3 bij Göztepe en zag achtervolger Trabzonspor tegelijkertijd met 1-1 remiseren tegen Gaziantep FK. Zodoende is het verschil op de ranglijst opgelopen tot drie punten in het voordeel van Basaksekhir, al heeft Trabzonspor nog wel een wedstrijd tegoed. Eljero Elia zat bij Basaksehir negentig minuten op de bank, terwijl Bilal Basacikoglu als invaller een kwartier meedeed bij Trabzonspor.

Göztepe - Istanbul Basaksehir 0-3

Elia nam hij Basaksehir na twaalf basisplaatsen op rij de in de Süper Lig weer plaats op de reservebank. De Nederlander wist in die reeks slechts één doelpunt en één assist verzorgen en moest zijn basisplaats vanmiddag afstaan aan Demba Ba. Laatstgenoemde was bij Basaksehir de enige nieuwe naam ten opzichte van het thuisduel van afgelopen maandag met Gaziantep FK (3-1 overwinning) en bewees op slag van rust zijn waarde voor de koploper.

Ba ontsnapte in de veertigste minuut bij een voorzet van Edin Visca aan de aandacht van zijn bewaker en volleerde vervolgens vanaf een meter of tien verwoestend raak: 0-1. Basaksehir ging zo met een voorsprong aan de thee en pakte vrijwel onmiddellijk na rust direct door. Ba was onzelfzuchtig na een lange pass van Danijel Aleksic en stelde Enzo Crivelli in staat om de 0-2 op het scorebord te brengen. Basaksehir raakte in de slotfase centrale verdediger Alexandru Epureanu nog wel kwijt met een rode kaart, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor de ploeg uit Istanbul. Sterker nog: via Irfan Can Kahveci, na wéér een assist van Ba, liep Basaksehir in blessuretijd nog verder weg bij Göztepe.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Medipol Basaksehir 25 15 7 3 25 52 2 Trabzonspor 24 14 7 3 29 49 3 Galatasaray 24 14 6 4 24 48 4 Sivasspor 24 14 6 4 19 48 5 Besiktas 25 13 4 8 8 43 6 Alanyaspor 24 11 6 7 18 39 7 Fenerbahçe 24 11 6 7 13 39 8 Göztepe 24 9 7 8 1 34 9 Gaziantep BB 25 8 8 9 -4 32 10 Denizlispor 24 7 6 11 -9 27 11 Gençlerbirligi 24 7 6 11 -10 27 12 Antalyaspor 24 6 8 10 -15 26 13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 1 25 14 Rizespor 23 7 3 13 -15 24 15 Konyaspor 25 4 11 10 -13 23 16 Kasımpaşa 24 5 5 14 -18 20 17 Ankaragücü 25 4 8 13 -23 20 18 Kayserispor 24 4 7 13 -31 19

Gaziantep FK - Trabzonspor 1-1

Trabzonspor kende een voortvarende start in Oost-Turkije, want Caleb Ekuban kopte de formatie van trainer Hüseyin Çimsir al na 22 minuten voetballen op voorsprong. De Ghanees dook na een voorzet van rechtsback Kamil Cörekci op bij de eerste paal en knikte de bal vervolgens beheerst in de korte verre hoek: 0-1. Trabzonspor nam die voorsprong vervolgens mee naar de rust, al had de thuisploeg zich nog wel bij de arbitrage beklaagd nadat Olarenwaju Kayode in kansrijke positie was teruggefloten vanwege een licht duwtje.

Aan het begin van de tweede helft was Gaziantep opnieuw woedend, ditmaal omdat hands binnen de eigen zestien van Gastón Campi onbestraft werd gelaten. De thuisploeg bleef echter stoïcijns voetballen en kwam in de 53ste minuut alsnog langszij. Kayode verschalkte doelman Ugurcan Cakir van dichtbij met het hoofd na een voorzet vanaf de rechterflank van verdediger Oguz Ceylan: 1-1. Trabzonspor zette alles op alles en leek in de 92ste minuut via Anthony Nwakaeme alsnog de verlossende 1-2 op het scorebord te brengen. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd omdat de videoscheidsrechter (VAR) in aanloop naar de treffer een overtreding van invaller Abdülkadir Ömür had waargenomen.