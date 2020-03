Liverpool overtuigt opnieuw niet; Salah treedt in voetsporen van Owen

Liverpool heeft zaterdag een moeizame zege in de Premier League geboekt. Het team van manager Jürgen Klopp startte na drie nederlagen in de laatste vier officiële duels ook niet goed aan de thuiswedstrijd tegen Bournemouth, maar slaagde er toch in om de achterstand in een 2-1 overwinning om te buigen. Door de overwinning komt Liverpool op 82 punten en dat zijn er 25 meer dan Manchester City. De regerend landskampioen heeft echter nog twee wedstrijden tegoed; onder meer de stadsderby van zondag tegen Manchester United.

Na acht minuten spelen liep Liverpool reeds achter de feiten aan en dat tegen een Bournemouth dat met negen van de tien veldspelers achter de bal speelde. Een misstap van Joe Gomez leidde de uitstekende openingstreffer in. Jefferson Lerma liep zich goed vrij aan de rechterkant van het zestienmetergebied en bood Callum Wilson een niet te missen kans: 0-1. Luttele minuten later was Bournemouth zelfs dicht bij een tweede treffer toen Nathan Aké voor Virgil van Dijk kwam en Adrián diens kopbal met behulp van het aluminium kon tegenhouden.

De stroeve start ten spijt, Liverpool slaagde er niet voor de eerste keer dit seizoen in om een achterstand om te buigen in een voorsprong. Na balverlies van Jack Simpson, die de geblesseerde Steven Cook verving, was de pass van Sadio Mané op Salah niet goed, maar de Egyptenaar slaagde er toch in om de bal door de benen van Lerma en in de korte hoek achter Aaron Ramsdale te schieten: 1-1. Slordig spel leidde na ruim een half uur spelen ook de 2-1 in. Van Dijk veroverde de bal op het middenveld en stuurde Mané de diepte in. Oog in oog met Ramsdale schoot de Senegalees de bal keurig in de rechterhoek.

Liverpool domineerde weliswaar na rust, maar tot grote kansen leidde dat niet en bovendien kwam het team van Klopp na een uur spelen heel goed weg. Een inzet van Ryan Fraser over Adrián leek de gelijkmaker te betekenen, maar de goed meegelopen James Milner greep centimeters voor de doellijn tijdig in. Pas een kwartier voor tijd kon Liverpool voor gevaar in het doelgebied van the Cherries zorgen. Een inzet van Mané van afstand eindigde op de lat en niet veel later greep Ramsdale in op een schot van Salah.

De overwinning is goed voor het zelfvertrouwen met oog op het weerzien met Atlético Madrid in de Champions League: het team van Diego Simeone verdedigt woensdag een 1-0 voorsprong op Anfield. Salah groeide zaterdag uit tot de eerste speler van Liverpool met minimaal twintig doelpunten in alle competities drie seizoenen op rij, sinds Michael Owen tussen 2000/01 en 2002/03.