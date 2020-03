Tagliafico licht veelbesproken onderonsje met Klaiber toe: ‘Ik wist het niet’

Sean Klaiber kon nauwelijks genieten van het bekersucces tegen Ajax. Een gele kaart na een onnodige overtreding op Nicolás Tagliafico in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax leverde de verdediger een schorsing op die hem bij de finale dwingt tot de rol van toeschouwer. Klaiber was na de gele kaart enige tijd van de wereld.

Tagliafico leek Klaiber meteen op te beuren na zijn gele kaart, maar de Argentijn voerde een compleet ander gesprek met zijn tegenstander. “Dat houden we onder ons”, antwoordde Tagliafico in gesprek met FOX Sports op de vraag wat hij precies had gezegd. “Ik schold hem uit omdat hij me heel hard had geraakt. Ik wist niet dat hij de finale zou mislopen. Ik hoorde pas later dat hij moest huilen omdat hij de finale zou mislopen.”

“Het was wel dom van hem, want in die situatie had het helemaal geen nut om er zo hard in te kleunen. Hij wilde me vast geen pijn doen, maar dat deed hij wel. Daar werd ik kwaad om.” Klaiber zelf gaf na afloop te kennen dat hij Tagliafico ‘een beetje onderuit haalde’. “Het was ongelukkig, niet expres of dat het hard was.”

“Het is ongelooflijk zuur. Ik kon niet geloven dat de scheidsrechter een gele kaart trok voor die actie op dat moment. Ik vond het zwaar gestraft, ik deed zo weinig.” Na het laatste fluitsignaal was het nog niet over voor Klaiber. “Ik ben een emotionele jongen, die zo op dat soort dingen reageert. Het is ongelooflijk zuur. Ik speel van jongs af aan voor Utrecht en dan hoop je zulke wedstrijden te kunnen spelen…”