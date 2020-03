Coronavirus: speelster en staflid Leeuwinnen uit voorzorg naar huis

Verdediger Aniek Nouwen (PSV) en keeperstrainer Erskine Schoenmakers hebben uit voorzorg het trainingskamp van de Oranje Leeuwinnen in Frankrijk verlaten. De KNVB neemt deze preventieve maatregel nadat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vrijdagavond inwoners van de provincie Noord-Brabant adviseerde om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en thuis te blijven.

Nouwen en Schoenmakers zijn woonachtig in Noord-Brabant en hebben last van hoesten en (neus)verkoudheid, maar zijn koortsvrij. De Nederlandse voetbalbond wil geen enkel risico nemen met de gezondheid en heeft om die reden ook steeds benadrukt de berichtgeving van het RIVM te volgen, en de wel of niet te nemen stappen te baseren op het oordeel van deskundigen.

De maatregel is genomen in nauw overleg met staf en speelsters, inclusief Nouwen en Schoenmakers. Na het vertrek van Nouwen, en de eerder deze week met knieklachten afgehaakte Victoria Pelova (Ajax) ,telt de selectie van bondscoach Sarina Wiegman momenteel 22 speelsters. Wiegman beraadt zich nog op het oproepen van een eventuele vervanger.

De taken van Schoenmakers worden vooralsnog intern overgenomen door de andere leden van de technische staf. De Oranje Leeuwinnen nemen momenteel deel aan het Tournoi de France, met als andere drie deelnemers Brazilië, Canada en Frankrijk. Vanavond speelt de ploeg van Wiegman tegen Canada. De toernooiorganisatie is door de KNVB op de hoogte gebracht.