Feyenoord-icoon sneert naar Ajax: ‘Een stuk of vijf niet goed genoeg’

Ben Wijnstekers denkt dat het gat op sportief gebied tussen Ajax en Feyenoord niet groot is. De Amsterdammers harkten de afgelopen jaren tientallen miljoenen binnen door successen in de Champions League en de verkoop van spelers. In de ogen van Wijnstekers is Ajax er niet in geslaagd om het vertrek van bepalende spelers op te vangen met gerichte aankopen. “Iedereen heeft het altijd over de jeugdopleiding van Ajax, maar daar zijn ze meer met kopen bezig dan Feyenoord."

Ajax heeft in financieel opzicht een grote voorsprong op Feyenoord. Desondanks is het verschil op de Eredivisie-ranglijst niet groot. “Iedereen heeft het maar over hoeveel geld Ajax heeft en hoeveel talenten ze in hun opleiding hebben. Misschien ben ik een te fanatieke Feyenoorder, maar er zijn daar ook heel veel talenten vertrokken waar je weinig meer van hoort”, zegt hij in De Telegraaf. “Wat ze goed doen is spelers voor veel meer geld verkopen dan de andere Nederlandse clubs. Dan worden er heel makkelijk ook veel spelers voor hoge bedragen teruggekocht en dit seizoen zijn er toch een stuk of vijf die niet goed genoeg blijken te zijn. Het valt niet mee om betere spelers te kopen dan wat je zelf opleidt.”

Ajax kampte in januari in aanvallend opzicht met veel blessureleed in de voorhoede, waarop werd besloten om Ryan Babel op huurbasis aan te trekken. “Dat betekent dat je op dat moment je eigen talenten niet laat spelen en voorrang geeft aan een oudere voetballer”, aldus Wijnstekers. “En deze zomer gaan er waarschijnlijk weer vijf weg. Jongens als Donny van de Beek en Hakim Ziyech zijn niet eenvoudig te vervangen. Daarom moet je als Feyenoord nooit de concurrentie uit de weg gaan. Wij moeten onze rivaal het op onze manier heel moeilijk maken.”

Net als Ajax trok Feyenoord ook miljoenen uit voor de komst van nieuwe spelers. Zo werd er vier miljoen euro betaald voor Róbert Bozeník, terwijl afgelopen zomer Marcos Senesi naar De Kuip werd gehaald. Laatstgenoemde wordt in verband gebracht met diverse buitenlandse clubs. “De discussie die we straks krijgen is: houden of verkopen? Ik vind het een moeilijke discussie. Feyenoord heeft transfers nodig om meer geld te krijgen. Tegelijkertijd wil je dat er een goed elftal blijft staan. Ik vind het een flink risico. Kijk naar Ajax. Dat heeft heel veel geld binnengehaald. Ze verkopen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Er is geld genoeg om vervangers te halen, maar die zijn nooit zo goed als Frenkie en Matthijs…”