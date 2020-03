Conflict met Neymar en Mbappé leidt tot vertrekwens

Internazionale overweegt in de zomer een bod uit te brengen op Arek Milik, die nog tot medio 2021 vastligt bij Napoli. De ex-Ajacied spreekt niet meer met zijn club over verlenging en is daarom voor een gereduceerd bedrag op te halen. (Diverse Italiaanse media)

Napoli onderzoekt de mogelijkheden om Sassuolo-aanvaller Jérémie Boga binnen te halen. De voormalig vleugelspits van Chelsea is in beeld als vervanger van José Callejon, die vermoedelijk vertrekt. (Corriere dello Sport)