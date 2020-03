PSG vertrekt halsoverkop uit Straatsburg na negatief coronanieuws

De wedstrijd tussen RC Strasbourg en Paris Saint-Germain, die gepland stond op zaterdag 7 maart om 17.30 uur, gaat niet door. De lokale autoriteiten hebben door de uitbraak van het coronavirus een streep gezet door de Ligue 1-wedstrijd, zo bevestigt de Franse voetbalbond LFP.

"De komst van 26.000 toeschouwers in het Stade de la Meinau, waarvan een kwart uit het departement Haut-Rhin, is een factor die waarschijnlijk de verspreiding van het coronavirus bevordert", zo laat de burgemeester van Straatsburg, Josiane Chevalier, weten in een officiële verklaring. In Haut-Rhin, het departement dat grenst aan Bas-Rhin (waar Straatsburg in ligt), gaan ook de crèches en scholen dicht, zo werd vrijdag bekend.

Bye bye Neymar, Mbappé... ce sera pour une prochaine fois ! https://t.co/upr86RqSKz pic.twitter.com/xrlvKzdJ3g — France Bleu Alsace (@bleualsace) March 6, 2020

Paris Saint-Germain was al aanwezig in Straatsburg voor de aanstaande uitwedstrijd, maar is direct na de mededeling over het schrappen van het duel teruggekeerd naar de Franse hoofdstad. Op beelden van het regionale radiostation France Bleu Alsace is te zien hoe de spelersbus, met daarin onder meer sterspelers Neymar en Kylian Mbappé, wegrijdt uit de stad.

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd ingehaald gaat worden. Het besluit tot annulering komt slechts drie dagen nadat de Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, verklaarde dat wedstrijden uit de Ligue 1 niet geraakt zouden worden door de uitbraak van corona. Maracineanu zei dinsdag wel dat de Champions League-kraker van PSG komende woensdag tegen Borussia Dortmund mogelijk achter gesloten deuren moet plaatsvinden.