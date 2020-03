Nieuw stadion Feyenoord ‘bijna onmogelijk’: ‘Ik denk niet dat het doorgaat’

Feyenoord heeft nog altijd geen duidelijkheid over de eventuele komst van een nieuw stadion. De Rotterdammers wachten nog altijd op groen licht van alle betrokken partijen. Aangezien er geen schot in de zaak zit, verwacht Martijn Krabbendam dat de nieuwe thuishaven er niet gaat komen. De Feyenoord-clubwatcher van Voetbal International gaat ervan uit dat de Rotterdammers in De Kuip blijven.

In december bracht Feyenoord naar buiten dat het nieuwe stadion een jaar wordt uitgesteld. De club gaf aan meer tijd nodig te hebben voor het krijgen van de vergunningen en het aankopen van de grond. Bovendien moet het ontwerp weer worden aangepast. “Ik denk niet dat het doorgaat. Maar dat is ook meer een gevoel vanwege het feit dat het weer is uitgesteld. Al die rente moet je erbij optellen... Het is bijna onmogelijk dat dat nog doorgaat”, aldus Krabbendam vrijdagavond bij Veronica Inside.

“Het blijft een gedateerd stadion”, vult Johan Derksen aan. Hij zou er geen problemen mee hebben wanneer Feyenoord geen risico neemt en kiest voor een langer verblijf in De Kuip. “Ik heb liever een club met goede spelers op het veld en een gedateerd stadion, dan een club met een waanzinnig paleis en een kutelftal.” Eind vorig jaar kwamen de directies en Raden van Commissarissen van het stadion en de BVO Feyenoord tot de conclusie dat er nog veel werk te doen is. Daarom zal het nieuwe stadion bij groen licht niet in 2024 maar in 2025 open gaan.

Waar Krabbendam verwacht dat het nieuwe stadion er niet gaat komen, rekent hij wel op het aanblijven van Dick Advocaat. “Dat hij heeft ingestemd met het vertrek van Sam Larsson zegt ook wel wat. Als hij echt aan zichzelf had gedacht, had hij gezegd: Sinisterra is geblesseerd, ik heb hem hard genoeg nodig dus hij blijft hier. Dat hij daarin meedenkt is wel een indicatie dat hij erover nadenkt om zijn contract te verlengen.”