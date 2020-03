Dusan Tadic sneert naar Tottenham Hotspur: ‘Wij zouden niet zo slecht zijn’

Dusan Tadic gelooft dat Ajax vorig seizoen een unieke kans op het winnen van de Champions League heeft laten liggen. De 31-jarige Serviër denkt dat de Amsterdammers in de finale van Liverpool zouden hebben gewonnen, ware het niet dat Tottenham Hotspur de hoofdstedelingen in de halve finale in de allerlaatste seconde uit het toernooi knikkerden door een doelpunt van Lucas Moura (2-3).

"Ik zou er alles voor overhebben om dat uit mijn geheugen te wissen", vertelt Tadic tegenover de Servische omroep B92. "Het gaat maar niet uit mijn hoofd. Ik zoek nog steeds naar het antwoord op de vraag hoe we ten onder zijn gegaan in die halve finale. De finale was, zonder te dramatiseren, een van de slechtste uit de geschiedenis." Liverpool won de gezapige eindstrijd in mei met 0-2 van Tottenham, nadat Mohamed Salah al in de tweede minuut vanaf de strafschopstip de score had geopend. Divock Origi maakte vlak voor tijd de tweede treffer voor the Reds.

Ten Hag zelfkritisch: 'Ik ben ook niet onfeilbaar'

Tadic gelooft dat het sterke Ajax-elftal van vorig seizoen het een stuk beter zou hebben gedaan dan the Spurs. "Als Ajax had gekregen wat het verdiende tegen Tottenham, zouden we Liverpool verslagen hebben in de finale. We zouden niet zo slecht spelen als Tottenham en veel meer geïnspireerd zijn dan Liverpool. Het vertrouwen van de Ajax-spelers was zo krachtig dat Liverpool daar niet tegen opgewassen zou zijn, punt", zo klinkt het overtuigend uit de mond van de aanvoerder van de Eredivisie-koploper.

In het huidige seizoen werd Ajax al in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld. Tadic wijst met een beschuldigende vinger naar de arbitrage. 'De UEFA heeft erkend dat er enkele belangrijke beslissingen in het nadeel van Ajax zijn genomen. Wanneer de schade al geleden is, is het echter te laat. Niets helpt dan nog."