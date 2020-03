Burak Yilmaz toont vorm aan Turkse natie; Loris Karius stuntelt opnieuw

Besiktas heeft vrijdagavond een zakelijke overwinning geboekt tegen degradatiekandidaat Ankaragücü. De ploeg van trainer Sergen Yalcin, met onder meer oud-PSV'er Jeremain Lens negentig minuten op het veld, speelde allesbehalve groots tegen de nummer negentien van de Süper Lig, maar wist via een penalty van Burak Yilmaz en een ongenadig hard afstandsschot van Adem Ljajic wél te winnen: 2-1.

Al in de zesde minuut ging de bal op de stip, toen Besiktas-middenvelder Atiba Hutchinson in de zestien van Ankaragücü over het been ging bij Ricardo Faty. Het leverde de thuisploeg een penalty op, die door Yilmaz onberispelijk in de linkerhoek werd geknald. Het was alweer de zesde rake strafschop (uit zes genomen) dit seizoen van de 34-jarige spits, die komende zomer waarschijnlijk de eerste spits van Turkije is op het EK. De Turken kregen deze week slecht nieuws, toen bekend werd dat aanvaller Cenk Tosun van Crystal Palace het landentoernooi aan zich voorbij moet laten gaan door een zware knieblessure.

Besiktas wist verder nauwelijks wat te creëren en mocht verderop in de eerste helft van geluk spreken dat de scheidsrechter geen penalty toekende aan de tegenstander. Doelman Loris Karius werkte Sedat Agcay tegen de vlakte met een te late duik op de benen van de nummer tien, maar kwam weg met het vergrijp. Ook in de tweede helft kwam de goalie weg met een grote fout. De ex-keeper van Liverpool liet een vrij simpel ogend afstandsschot uit zijn handen glippen en zag spits Dever Orgill intikken, maar de aanvaller werd teruggefloten wegens buitenspel.

De supporters van Besiktas zullen bijna de hele wedstrijd met samengeknepen billen naar hun ploeg hebben gekeken, in de wetenschap dat de marge van slechts één doelpunt nog altijd te overbruggen was voor Ankaragücü. Een ongelofelijk mooi doelpunt van Adem Ljajic maakte in de 89ste minuut een einde aan die vrees. De ingevallen middenvelder poeierde de bal van een meter of achttien snoeihard in de kruising: 2-0. Een rake penalty van Ankaragücü-spits Ilhan Parlak in de 93ste minuut kon Besiktas daardoor niet meer verontrusten: 2-1.