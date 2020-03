Berghuis naar voren geschoven als basisklant Oranje: ‘Waarom niet?’

Steven Berghuis steekt al weken op schot voor Feyenoord en onderstreepte zijn blakende vorm donderdagavond met een hattrick in de halve finale van de TOTO KNVB Beker (7-1 winst). Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser weet niet of de Oranje-international er goed aan doet om Feyenoord na dit seizoen te verlaten. De volgende stap voor Berghuis is in ogen van de coach een nieuwe landstitel met de Rotterdammers.

“Kampioen worden met Feyenoord denk ik", zegt Fraser bij RTV Rijnmond als hij wordt gevraagd naar de volgende stap van de aanvoerder van Feyenoord. "Dat is hem natuurlijk ooit al gelukt, maar als je nu met dit team na zo'n achterstand kampioen kan worden is dat wel echt een waanzinnige prestatie. Dan denk ik dat je daarna voor buitenlandse clubs nog interessanter bent, met een aantal kampioenschappen op je naam.”

Door zijn uitstekende vorm lijkt een oproep voor het Nederlands elftal later deze maand niet meer dan logisch. Het is de vraag wat voor rol bondscoach Ronald Koeman in gedachte heeft voor Berghuis. De spoeling in de Oranje-voorhoede is immers dun, mede door de blessures van Memphis Depay en Donyell Malen. Fraser denkt dat een basisplaats voor de buitenspeler goed mogelijk is. “Waarom niet?", aldus de Sparta-trainer. "Aan de vorm ligt het niet, wat dat betreft zou het absoluut kunnen.” Nederland oefent op 26 maart tegen de Verenigde Staten en drie dagen later staat het oefenduel met Spanje op het programma.

Berghuis is dit seizoen van grote waarde voor het team van Dick Advocaat. De captain was in de Eredivisie veertien keer trefzeker en gaf daarnaast zeven assists. Alleen Ajax-aanvoerder Dusan Tadic kent met negen doelpunten en veertien assists betere statistieken. Berghuis is in de competitie ook een van de meest dreigende spelers. Zo creëerde hij 61 kansen voor zijn medespelers en ondernam hij 87 doelpogingen.