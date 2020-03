Grote financiële strop dreigt voor Juventus door coronavirus

Het Italiaanse voetbal wordt ook financieel hard getroffen door het coronavirus, zo blijkt uit schattingen van Calcio e Finanza. Juventus wordt van alle clubs het hardst geraakt: la Vecchia Signora dreigt minimaal 12,3 miljoen euro aan recettes mis te lopen, doordat er tot minstens 3 april geen supporters bij wedstrijden aanwezig mogen zijn.

De Italiaanse regering nam het besluit om toeschouwers tot minstens 3 april te weren, in de hoop om de verspreiding van het coronavirus in te kunnen perken. Geen land in Europa is zo zwaar getroffen door het virus als Italië. Zo'n driekwart van de Europese coronabesmettingen is in dat land vastgesteld en veel patiënten in de rest van Europa hebben het virus in Italië opgelopen. In krap twee weken steeg het aantal patiënten naar meer dan 3000.

Als gevolg van de beslissing van de Italiaanse autoriteiten speelt Juventus de komende drie thuiswedstrijden zonder publiek. Dat zijn in de Serie A de duels met Internazionale en Lecce, terwijl in de achtste finale van de Champions League de return wacht tegen Olympique Lyon. Ook andere Italiaanse clubs ondervinden financieel nadeel van het besluit, maar Juve spant de kroon.

Zo spelen Internazionale en AC Milan beide twee thuiswedstrijden zonder toeschouwers in het Giuseppe Meazza annex San Siro, hetgeen een verlies van respectievelijk 2,7 en 3,4 miljoen euro oplevert. Ook AS Roma speelt onder de huidige maatregelen twee Serie A-duels achter gesloten deuren in het eigen Stadio Olimpico, waardoor de Romeinen naar verwachting 2,3 miljoen euro mislopen. Alle twintig Serie A-teams bij elkaar verliezen ongeveer 28,6 miljoen euro aan inkomsten.