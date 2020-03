Abe Lenstra Stadion voor het eerst in vier jaar uitverkocht: ‘Ajax blijft Ajax’

SC Heerenveen krijgt zaterdagavond (20.45 uur) bezoek van Ajax en voor het eerst in vier jaar tijd is het Abe Lenstra Stadion volledig uitverkocht, zo maakt de club vrijdagavond bekend. Johnny Jansen is blij met de grote belangstelling voor de wedstrijd tegen de Amsterdammers. De trainer beaamt dat de tegenstander in een mindere vorm steekt. “Maar ons plan verandert niet omdat zij nu niet des Ajax' draaien”, aldus Jansen op de clubwebsite.

Ajax heeft belabberde weken achter de rug. In de Europa League werd de koploper van de Eredivisie uitgeschakeld door Getafe, waarna AZ in de competitie langszij kwam. Afgelopen woensdag werd het team van trainer Erik ten Hag uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker, doordat FC Utrecht in de halve finale met 2-0 te sterk bleek. Ondanks de mindere vorm van Ajax houdt Jansen vast aan zijn eigen plan. “Ajax blijft Ajax. Het goede gevoel kan zo bij hen terugkeren”, aldus de coach.

Erik ten Hag zelfkritisch: 'Ik ben ook niet onfeilbaar'

Ajax had het in Europees verband lastig met Getafe, terwijl er in eigen land verloren werd van Heracles Almelo, AZ en FC Utrect. "Zij zorgden ervoor dat Ajax in zijn zwaktes kwam. Of eigenlijk: zij loerden op en maakten gebruik van de risico's die Ajax neemt”, merkt Jansen op. “Dat nemen wij natuurlijk mee in onze voorbereiding. Maar het is geen uitvinding ofzo, geen hocus pocus. We hebben vorig seizoen 4-4 gespeeld in de ArenA, dus we weten hoe het moet. Maar zo simpel gezegd, is het niet gedaan."

Wanneer Jansen naar zijn eigen ploeg kijkt, is hij met name tevreden over de samenwerking tussen Alen Halilovic, Chidera Ejuke en Mitchell van Bergen. “Ze hebben veel individuele kwaliteiten", stelt hij. "Het is de kunst die kwaliteiten in teamverband tot bloei te laten komen. Ze moeten het team helpen waar dat nodig is en voorin voor gevaar zorgen. We creëren voldoende kansen, nu moet het rendement omhoog."

De Friezen spelen zaterdagavond na lange tijd weer eens in een uitverkocht huis. "Mooi, hè?", reageert een glunderende Jansen. "Dat is toch gaaf, man? Daar ben ik echt ontzettend trots op. Natuurlijk zullen er ook een hoop mensen zitten die hopen dat Ajax gaat winnen, maar het is weer eens 'volle bak'. Prachtig. De klik met de supporters, die is er. Dat merk ik aan alles. Het is aan ons die lijn door te trekken."