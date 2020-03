Interesse van Bayern is slecht nieuws voor Ajax

Josep Guardiola is 'smoorverliefd' op Billy Gilmour. De trainer van Manchester City wil het toptalent van Chelsea, dat momenteel zijn doorbraak beleeft, zo snel mogelijk binnenhalen. (El Desmarque)

(The Sun)

Olivier Giroud gaat toch nog zijn aflopende contract bij Chelsea verlengen. De Franse spits leek op weg naar de uitgang, met onder meer West Ham United, Lazio en Internazionale als genoemde bestemmingen. (The Sun)