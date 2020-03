Ajax verwelkomt miljoenenaanwinst Antony pas na de voorbereiding

Ajax kan komende zomer in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog geen beroep doen op Antony. De twintigjarige vleugelaanvaller, die voor minimaal 15,75 miljoen euro wordt overgenomen van São Paulo, is opgenomen in de selectie van Brazilië voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De finale van dat toernooi wordt pas op 8 augustus afgewerkt.

Het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen gaat op 22 juli van start. Indien Ajax geen kampioen wordt en er wel in slaagt om tweede te worden, beginnen de Amsterdammers op 21 of 22 juli al in de tweede voorronde van de Champions League. De derde voorrondes worden begin augustus afgewerkt, waarna op 18, 19, 25 en 26 augustus de play-offs in de kwalificatiecyclus van de Champions League op het programma staan.

Indien Brazilië tot de finale reikt, lijkt het kortdag voor Antony om nog mee te kunnen doen in de voorrondes van de Champions League. De Goddelijke Kanaries plaatsten zich mede dankzij de inbreng van de aanvaller van São Paulo tijdens het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi in februari voor de Olympische Spelen, samen met Argentinië. Bondscoach André Jardine heeft hem nu ook opgenomen in de selectie voor het toernooi in Tokio, zo blijkt uit een lijst die journalist Gustavo de Araújo via Twitter deelt.

Verder heeft Jardine onder meer Gabriel (Lille OSC), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino, voormalig PSV-doelwit), Reinier (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (RB Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen) en Vinícius Júnior (Real Madrid) opgenomen in zijn Olympische selectie. Het toernooi gaat op 22 juli van start en Brazilië is de titelverdediger in Tokio.