Roda vindt in ‘the Butcher’ verplichte tussenoplossing na vertrek van De Jong

Roda JC Kerkrade heeft met René Trost voorlopig een nieuwe trainer gevonden. De huidige nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie nam begin februari afscheid van Jean-Paul de Jong, waarna Maurice Verberne het roer tijdelijk overnam. De trainer van de beloften beschikte echter niet over de juiste papieren, waardoor Roda genoodzaakt was om met Trost een nieuwe trainer binnen te halen.

Trost heeft bij Roda een contract getekend tot het einde van het seizoen. De 55-jarige oefenmeester was werkzaam bij de Stichting NOVIzorg en heeft van zijn werkgever de ruimte gekregen om tot het einde van het seizoen aan de slag te gaan bij Roda. Trost was als speler jarenlang actief bij Roda en werkte na zijn carrière als jeugd-, assistent- en hoofdtrainer voor de Limburgse club. Sinds de oktober 2018 zat hij zonder club, na zijn vertrek bij Lierse SK.

“René is met zijn Roda-achtergrond de ideale kandidaat. Hij is hoofdtrainer, assistent, scout en hoofd jeugdopleidingen geweest bij de club. René kent de mentaliteit van de club en heeft een brok aan ervaring. Het feit dat hij de club nu graag wil helpen geeft aan dat hij positief naar de ontwikkelingen kijkt die nu plaatsvinden binnen Roda JC”, zo licht technisch directeur Jeffrey van As de keuze voor Trost toe.

Trost, bijgenaamd the Butcher, zal aanstaande maandag gepresenteerd worden bij Roda en staat twee dagen later voor het eerst voor de groep. Het betekent dat Verberne komende zondag nog de leiding heeft, als de Limburgers op bezoek gaan bij NAC Breda. De huidige interim-trainer stond de voorbije vijf wedstrijden aan het roer bij Roda, maar beschikt niet over de juiste papieren en mag daardoor van de KNVB niet het seizoen afmaken.