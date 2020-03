SC Heerenveen maakt daags voor duel met Ajax langverwacht nieuws bekend

SC Heerenveen heeft met Ausnutria een nieuwe hoofdsponsor gevonden. De Friese club heeft een overeenkomst tot medio 2022 gesloten met het Nederlands-Chinese zuivelconcern, al bestaat er een intentie voor een langere samenwerking. Ausnutria staat zaterdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax al direct op het shirt van sc Heerenveen, dat het afgelopen halfjaar met Kika op de borst speelde.

Het contract met de vorige hoofdsponsor GroenLeven liep aan het eind van vorig seizoen af, waarna het lang duurde voordat er een nieuwe hoofdsponsor kon worden gevonden. “We zochten een partij die met ons het honderdjarig bestaan wil vieren en ook daarna als hoofdsponsor wil aanblijven. Vanaf het eerste contact was Ausnutria voor ons de absolute droomkandidaat”, zo licht algemeen directeur Cees Roozemond op de website van sc Heerenveen toe. “Ons shirt krijgt nu de sponsor waar we naar op zoek waren.”

“Ausnutria is een internationaal bedrijf met de thuisbasis in Nederland. Een van de grootste productievestigingen staat in Heerenveen en ook het hoofdkantoor zal zich hier in de toekomst gaan vestigen. Onze zoektocht duurde langer dan we wilden, maar we wilden alleen gaan voor de perfecte match. Met Ausnutria hebben we die gevonden”, aldus Roozemond. Ook Jeroen Kiers toont zich namens Ausnutria content met de samenwerking met sc Heerenveen.

“Met sc Heerenveen hebben we de juiste partner gevonden, een partner die letterlijk en figuurlijk dicht bij ons staat. Met het hoofdsponsorschap willen we onder meer de naamsbekendheid van Ausnutria vergroten. sc Heerenveen staat bekend als innovatief en maatschappelijk betrokken. Dit past uitstekend bij ons, net als de aandacht voor de jeugd”, zegt Kiers. Naast het eerste elftal zullen ook de vrouwen van sc Heerenveen, de jeugdteams en de eSporters met het zuivelconcern op de borst gaan spelen.