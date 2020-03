Klopp krijgt uiterst slecht nieuws in aanloop naar return tegen Atlético Madrid

Voor Liverpool wachten komende week ontmoetingen met Bournemouth en Atlético Madrid. In aanloop naar de return van de achtste finale van de Champions League heeft manager Jürgen Klopp tegenvallend nieuws te verwerken gekregen. De Duitse oefenmeester kan tegen los Colchoneros, die de heenwedstrijd in Spanje met 1-0 wonnen, waarschijnlijk geen beroep doen op Alisson Becker, die kampt met een spierblessure.

“Helaas, Alisson is out. Hij is geblesseerd geraakt in aanloop naar de wedstrijd tegen Chelsea. Het was een klein incident, we dachten dat er niks aan de hand was. De dag erna heeft hij een scan gehad en daar is iets gevonden, waardoor hij nu voorlopig uit de roulatie is. We moeten het de komende tijd aankijken. Het is een kleine spierblessure, jullie zouden er allemaal mee kunnen werken. Maar voor een professionele keeper is dat wat anders”, zo tekenen de London Evening Standard en de Liverpool Echo op uit de mond van Klopp tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Bournemouth, die zaterdag om 13.30 uur op Anfield wordt afgewerkt.

Klopp na nieuwe nederlaag: 'Nooit gezegd dat het makkelijk zou worden'

“De kans bestaat dat Jordan Henderson tegen Atlético kan spelen, maar tegen Bournemouth speelt hij niet. Ook Xherdan Shaqiri is er niet bij”, vervolgt de Duitse oefenmeester. Na nederlagen tegen Atlético (1-0), Watford (3-0) en Chelsea (2-0) steekt zijn ploeg niet in de beste vorm. “Winnen geeft je vertrouwen, verliezen neemt dat juist weg. Dat is logisch en normaal. Het gaat erom hoe je weer het juiste spoor weet te vinden, dat kan door hard te werken. We moeten ons terugvechten en dat kunnen we alleen als team voor elkaar krijgen.”

“We hebben een ontmoeting gehad na de wedstrijden tegen Watford en Chelsea. Ik heb na de wedstrijd gezegd dat het goed was, ondanks dat we twee doelpunten hebben moeten incasseren. Het was een intense wedstrijd. Het is moeilijk te zeggen waar we het precies verloren hebben”, blikt Klopp terug op de wedstrijd tegen Chelsea, waarin Adrián bij Liverpool onder de lat stond. “We gaan door, we kunnen niet met het team blijven praten. Dat werkt niet. De tegenstanders waren simpelweg sterk, zo was het nu eenmaal.”