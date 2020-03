Dusan Tadic wil tegen Heerenveen af van slechtste rendement sinds 2014

Het zijn zware tijden voor Ajax, dat dramatische weken achter de rug heeft. Na de uitschakeling in de Europa League volgde de nederlaag tegen AZ, dat in de Eredivisie op gelijke hoogte is gekomen. Tot overmaat van ramp werden de Amsterdammers woensdag door FC Utrecht uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Erik ten Hag hoopt de vrije val te stoppen in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Opta beschouwt voor op de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

o Ajax is ongeslagen in de laatste 21 Eredivisie-wedstrijden tegen sc Heerenveen (17 keer winst, 4 keer gelijk) en kwam in deze duels 72 keer tot scoren, gemiddeld 3,4 keer per ontmoeting.

o Ajax scoorde minimaal vier keer in elk van de laatste zes competitieduels met Heerenveen; het is de enige keer dat een team in zes Eredivisie-duels op rij met een specifieke tegenstander minstens vier goals maakte.

o Heerenveen kwam in de laatste vijf Eredivisie-thuisduels met Ajax zelf niet tot scoren (1 eigen goal Joël Veltman), het laatste thuisdoelpunt van Friese makelij tegen de Amsterdammers dateert van augustus 2013 (door Magnus Wolff Eikrem).

o Alleen Donny van de Beek (58), Dusan Tadic (54) en Cyriel Dessers (53) noteerden dit kalenderjaar meer balcontacten in de vijandelijke zestien in de Eredivisie dan Chidera Ejuke (51).

o In wedstrijden van Heerenveen vielen dit kalenderjaar meer doelpunten dan in wedstrijden van elke andere Eredivisie-ploeg (27 – 11 voor, 16 tegen); alleen in Eredivisie-duels van VVV-Venlo en Heracles Almelo (allebei 11) vielen in 2020 minder treffers dan in wedstrijden van Ajax (13 – 7 voor, 6 tegen).

o Ajax verloor dit Eredivisie-seizoen al vijf keer, één keer vaker dan afgelopen seizoen en het vaakst sinds 2017/18 (ook 5 keer), de laatste keer dat de Amsterdammers vaker verloren in een Eredivisie-jaargang was in 2008/09 (8 keer).

o Voor het eerst sinds 2014/15 kwam Ajax in één seizoen in minstens vier Eredivisieduels niet tot scoren (toen zes); de Amsterdammers vonden het net niet in hun laatste twee competitiewedstrijden en kunnen voor het eerst sinds februari 2015 niet tot scoren komen in drie opeenvolgende Eredivisie-duels.

o Dusan Tadic was in zijn laatste zes Eredivisie-duels direct betrokken bij twee doelpunten (een goal, een assist), de laatste keer dat hij over een periode van zes wedstrijden in de Eredivisie zo’n laag rendement haalde was in februari - april 2014 (ook twee, bij FC Twente).

o Ajax leed na de winterstop gemiddeld 163 keer balverlies per Eredivisie-wedstrijd, alleen bij Willem II lag dit gemiddelde hoger in 2020 (167 keer); voor de winterstop leed Ajax 143 keer balverlies per competitieduel.

o Ajax gebruikte in 2020 al twintig verschillende basisspelers in de Eredivisie, meer dan elke andere ploeg in die periode.