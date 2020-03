Vitesse treft met Noa Lang de meest dreigende Eredivisie-speler van 2020

Vitesse dacht vorig weekend een punt over te houden aan het bezoek aan PEC Zwolle, maar na een krankzinnige slotfase keerden de Arnhemmers zonder punten huiswaarts (4-3). De pijlen zijn sindsdien gericht op zaterdagavond, als FC Twente op bezoek komt. De Tukkers zullen met weinig plezier terugdenken aan het laatste uitduel tegen Vitesse, want door de nederlaag in Arnhem was degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit. Opta beschouwt voor op de wedstrijd in GelreDome, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

o Vitesse verloor maar twee van de laatste dertien competitiewedstrijden tegen FC Twente (zeven keer winst, vier keer gelijk) en won de laatste twee ontmoetingen zonder een treffer te incasseren (5-0 en 3-0).

o De 5-0 nederlaag in het meest recente uitduel met Vitesse op 29 april 2018 betekende destijds degradatie naar het tweede niveau voor FC Twente; het blijft de laatste keer dat de Tukkers een Eredivisie-duel met minstens vijf goals verschil verloren.

o Vitesse verloor drie van de laatste zeven thuiswedstrijden in Eredivisie-verband en leed in die periode evenveel nederlagen als in de voorgaande 34 competitieduels in eigen huis.

o Alleen Heracles Almelo heeft in 2020 minder verschillende doelpuntenmakers in de Eredivisie (twee) dan Vitesse (drie), terwijl maar twee teams vaker scoorden dan de Arnhemmers (twaalf keer): Tim Matavz (vijf goals), Oussama Tannane (vier doelpunten) en Bryan Linssen (drie treffers).

o De geschorste Oussama Tannane was dit kalenderjaar betrokken bij 44 doelpogingen (26 schoten, 18 kansen gecreëerd), het meeste van alle Eredivisie-spelers.

o Noa Lang was sinds zijn debuut op 26 januari 2020 bij 46 procent van de doelpogingen van zijn team betrokken (15 schoten, 13 kansen gecreëerd), het hoogste percentage van alle Eredivisie-spelers over die periode.

o FC Twente scoorde in de laatste drie competitiewedstrijden even vaak als in de acht Eredivisie-duels daarvoor (5 keer).

o Edward Sturing zal tegen FC Twente de eerste oefenmeester worden die 150 Eredivisie-duels aan het roer staat bij Vitesse, de trainer boekte in de competitie alleen meer overwinningen tegen Willem II en FC Utrecht (6) dan tegen FC Twente (4).

o Uit de laatste negen uitduels pakte FC Twente slechts twee van de mogelijke 27 punten, het laagste aantal van alle Eredivisie-ploegen over deze periode.

o FC Twente maakte in de maanden november, december, januari en februari in totaal slechts drie doelpunten in Eredivisie-wedstrijden buitenshuis, deze drie treffers werden allemaal gemaakt door Haris Vuckic.